Если вы не знаете, какую ленту выбрать для просмотра, хорошим вариантом может стать популярный украинский сериал 2024 года под названием "Код любви". В материале 24 Канала рассказываем больше о его сюжете.
О чем сериал "Код любви"?
Сюжет разворачивается вокруг талантливой следователя, по имени Вероника Левченко. Она очень принципиальная и никогда не сдается и не отступает, даже когда, казалось бы, не имеет никаких шансов выиграть дело.
У нее была непродолжительная пауза в работе, и в один момент она наталкивается на бывшего однокурсника Евгения – специалиста по кибербезопасности. Его компания подверглась мощной хакерской атаке, однако руководство не собирается привлекать полицию. Поэтому Вероника решает взять это расследование на себя.
"Код любви": смотрите онлайн анонс сериала
Она подключает все возможные методы и полицейские ресурсы и выходит на след хакера, IP-адрес которого приводит ее к одаренному киберпреступнику Андрею Мирошнику.
Но не все так просто. Совсем скоро она будет вынуждена работать вместе с ним, чтобы спасти собственного брата. К тому же между ними зарождается чувство. И этой любви придется выстоять перед большим количеством испытаний.
Какие еще украинские сериалы можно посмотреть вечером?
В Украине становится все больше сериалов, которые можно посмотреть вечером. Это киноистории с совершенно разными сюжетными линиями, но они все равно смогут вас увлечь. Среди таких сериалов:
- "Реванш"
- "Узнай меня"
- "Любовь и пламя"
- "Ключи от правды"
- "Парочка следователей"
- "Госпиталь"
- "Пограничники"
Выбирайте ленту себе для просмотра и позвольте себе окунуться в интересную сериальную историю уже сегодня.