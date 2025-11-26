Если вы не знаете, какую ленту выбрать для просмотра, хорошим вариантом может стать популярный украинский сериал 2024 года под названием "Код любви". В материале 24 Канала рассказываем больше о его сюжете.

О чем сериал "Код любви"?

Сюжет разворачивается вокруг талантливой следователя, по имени Вероника Левченко. Она очень принципиальная и никогда не сдается и не отступает, даже когда, казалось бы, не имеет никаких шансов выиграть дело.

У нее была непродолжительная пауза в работе, и в один момент она наталкивается на бывшего однокурсника Евгения – специалиста по кибербезопасности. Его компания подверглась мощной хакерской атаке, однако руководство не собирается привлекать полицию. Поэтому Вероника решает взять это расследование на себя.

"Код любви": смотрите онлайн анонс сериала

Она подключает все возможные методы и полицейские ресурсы и выходит на след хакера, IP-адрес которого приводит ее к одаренному киберпреступнику Андрею Мирошнику.

Но не все так просто. Совсем скоро она будет вынуждена работать вместе с ним, чтобы спасти собственного брата. К тому же между ними зарождается чувство. И этой любви придется выстоять перед большим количеством испытаний.

Какие еще украинские сериалы можно посмотреть вечером?

В Украине становится все больше сериалов, которые можно посмотреть вечером. Это киноистории с совершенно разными сюжетными линиями, но они все равно смогут вас увлечь. Среди таких сериалов:

"Реванш"

"Узнай меня"

"Любовь и пламя"

"Ключи от правды"

"Парочка следователей"

"Госпиталь"

"Пограничники"

Выбирайте ленту себе для просмотра и позвольте себе окунуться в интересную сериальную историю уже сегодня.