Днями оголосили список фільмів, які змагатимуться за право представляти Україну на премії Оскар-2026. А вже сьогодні стало відомо, що це буде стрічка Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки".

Документальна робота Чернова змагатиметься у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Український Оскарівський Комітет.

На Оскар від України поїде новий фільм Мстислава Чернова: що відомо?

Це нова документальна стрічка оскароносного українського режисера Мстислава Чернова, який створив фільм "20 днів у Маріуполі". Він розповів, що "2000 метрів до Андріївки" – нова історія про завдання одного з українських взводів. Вони повинні здолати кілометр лісу та звільнити стратегічно важливе село від російських окупантів.

Ми зробимо все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно. Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців,

– відреагував Мстислав Чернов на рішення Українського Оскарівського Комітету.

До речі, раніше Мстислав Чернов розповів про процес створення фільму "2000 метрів до Андріївки". Читайте подробиці – за посиланням.

"2000 метрів до Андріївки": дивіться онлайн трейлер фільму

Оголошення результатів відбору співпало з виходом фільму "2000 метрів до Андріївки" в прокат – 28 серпня. Тому "2000 метрів до Андріївки" уже можна подивитися в кінотеатрах вашого міста.