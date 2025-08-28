Надія доєдналась до акторського складу у 2 сезоні. Уже скоро відбудеться прем'єра третього, у якому Левченко також потішить прихильників своєю грою. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, що відомо про життєвий і творчий шлях акторки та де вона зараз.

Де зараз і чим займається Надія Левченко?

Надія Левченко є акторкою таких стрічок: "Черговий лікар", "Перевізниця", "Жіночий лікар. Нове життя - 2", фільмах "Інший Франко", "Відблиск".

15 вересня 2025 року відбудеться прем'єра 3 сезону серіалу "Жіночий лікар", де вона зіграла роль лікарки УЗД Оксани. Окрім того, Надія продовжує залишатись однією із топових акторок Франківського драмтеатру.

Ця професія – це шлях, тож я мандрую. І радію, що приношу глядачам не лише втіху, а таки щось змістовне, щось, що змінює,

– казала раніше акторка.

Зараз Надія Левченко має дуже чітку проукраїнську позицію. Вона волонтерить та допомагає нашим захисникам. Щоправда, так було не завжди. У дитинстві вона навчалася в російськомовній школі та не вбачала потреби в тому, аби вивчати українську.

Досі випадково можу перейти на російську, за що відчуваю сором. Близькі люди, які знають мене давно, розуміють це. Історії на кшталт "Я уже привыкла" чи "Челюсть не так сформирована" – не для мене,

– зазначала Надія.

Сьогодні, зазначає акторка, вона має на меті розмовляти тією мовою, в яку закохуються і якою захочуть говорити також. Тому усіляко працює над своїм словниковим запасом та стежить, аби у її мовленні не було русизмів.

Що могло стати на заваді реалізації в кар'єрі Надії Левченко?

Надія Левченко завагітніла у 17 років. Вона зізнавалась, що це був дуже важкий період і вона навіть думала про аборт та самогубство. Однак впоратись з усіма випробуваннями допомогла бабуся, яка сиділа з її маленьким сином.