Надежда присоединилась к актерскому составу во 2 сезоне. Уже скоро состоится премьера третьего, в котором Левченко также порадует поклонников своей игрой. В материале Кино 24 рассказываем, что известно о жизненном и творческом пути актрисы и где она сейчас.

Где сейчас и чем занимается Надежда Левченко?

Надежда Левченко является актрисой таких лент: "Дежурный врач", "Перевозчица", "Женский врач. Новая жизнь - 2", фильмах "Другой Франко", "Отблеск".

15 сентября 2025 состоится премьера 3 сезона сериала "Женский доктор", где она сыграла роль врача УЗИ Оксаны. Кроме того, Надежда продолжает оставаться одной из топовых актрис Франковского драмтеатра.

Эта профессия – это путь, поэтому я путешествую. И радуюсь, что приношу зрителям не только удовольствие, а таки что-то содержательное, что-то, что меняет,

– говорила ранее актриса.

Сейчас Надежда Левченко имеет очень четкую проукраинскую позицию. Она волонтерит и помогает нашим защитникам. Правда, так было не всегда. В детстве она училась в русскоязычной школе и не видела необходимости в том, чтобы изучать украинский.

До сих пор случайно могу перейти на русский, за что чувствую стыд. Близкие люди, которые знают меня давно, понимают это. Истории вроде "Я уже привыкла" или "Челюсть не так сформирована" – не для меня,

– отмечала Надежда.

Сегодня, отмечает актриса, она имеет целью разговаривать на том языке, в который влюбляются и на котором захотят говорить также. Поэтому всячески работает над своим словарным запасом и следит, чтобы в ее речи не было русизмов.

Что могло помешать реализации в карьере Надежды Левченко?

Надежда Левченко забеременела в 17 лет. Она признавалась, что это был очень тяжелый период и она даже думала об аборте и самоубийстве. Однако справиться со всеми испытаниями помогла бабушка, которая сидела с ее маленьким сыном.