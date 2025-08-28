На стриминге обновили список самых популярных лент, которые точно стоят вашего внимания. В материале Кино 24 со ссылкой на Netflix выбирайте своего фаворита и устройте себе настоящий вечер релакса.

Какие сериалы стали самыми популярными на Netflix?

"Венздей" 2 сезон

Сейчас на стриминговой платформе доступна только первая часть 2 сезона сериала, однако она уже на протяжении нескольких недель возглавляет рейтинг самых популярных сериалов на Netflix.

Вторая часть 2 сезона будет доступна уже 3 сентября. Кинотворцы уже анонсировали об этом на инстаграм-странице NetflixUA.

"Венздей": смотрите онлайн трейлер 2 сезона

"Заложник"

Премьера этого мини-сериала состоялась 21 августа 2025 года. Лента насчитывает всего 5 эпизодов, поэтому вы точно сможете получить удовольствие от быстрого и легкого просмотра.

Это драматический триллер о похищении мужа британского премьер-министра и проблемы президента Франции. Эти женщины оказываются перед большими трудностями и рисками.

"Заложник": смотрите онлайн трейлер сериала

"Молодые миллионеры"

Это самый популярный комедийный мини-сериал на Netflix, премьера которого состоялась 13 августа 2025 года. Французская лента о четырех старшеклассниках из Марселя. Они выигрывают 17 миллионов евро и вокруг этих денег начинает быть, как много роскоши, так и много проблем.

"Молодые миллионеры": смотрите онлайн трейлер сериала

Также в списке самых популярных сериалов на Netflix такие ленты:

"Неукротимый" 1 сезон

1 сезон "Венздей" 1 сезон

1 сезон "Руководство по убийству для хороших девочек"

"Сирены"

"Отдел нераскрытых дел" 1 сезон

1 сезон "Игра в кальмара" 3 сезон

3 сезон "Песочный человек" 2 сезон

Готовьте попкорн и окунитесь в топовые сериалы, которые смотрят все.