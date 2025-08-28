На стримінгу оновили список найпопулярніших стрічок, які точно вартують вашої уваги. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на Netflix обирайте свого фаворита та влаштуйте собі справжній вечір релаксу.

Які серіали стали найпопулярнішими на Netflix?

"Венздей" 2 сезон

Наразі на стримінговій платформі доступна лише перша частина 2 сезону серіалу, однак вона уже впродовж декількох тижнів очолює рейтинг найпопулярніших серіалів на Netflix.

Друга частина 2 сезону буде доступною вже 3 вересня. Кінотворці вже анонсували про це на інстаграм-сторінці NetflixUA.

"Венздей": дивіться онлайн трейлер 2 сезону

"Заручник"

Прем'єра цього мінісеріалу відбулась 21 серпня 2025 року. Стрічка налічує всього 5 епізодів, тому ви точно зможете отримати задоволення від швидкого та легкого перегляду.

Це драматичний трилер про викрадення чоловіка британської прем'єр-міністерки та проблеми президентки Франції. Ці жінки постають перед великими труднощами та ризиками.

"Заручник": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Молоді мільйонери"

Це найпопулярніший комедійний мінісеріал на Netflix, прем'єра якого відбулася 13 серпня 2025 року. Французька стрічка про чотирьох старшокласників із Марселя. Вони виграють 17 мільйонів євро і навколо цих грошей починає бути, як багато розкоші, так і багато проблем.

"Молоді мільйонери": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також у списку найпопулярніших серіалів на Netflix такі стрічки:

"Неприборканий" 1 сезон

1 сезон "Венздей" 1 сезон

1 сезон "Посібник з убивства для хороших дівчат"

"Сирени"

"Відділ нерозкритих справ" 1 сезон

1 сезон "Гра в кальмара" 3 сезон

3 сезон "Пісочний чоловік" 2 сезон

Готуйте попкорн та пориньте у топові серіали, які дивляться всі.