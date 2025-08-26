На днях стало известно, когда точно выйдет первый эпизод нового сезона. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Андрея Исаенко.

Рекомендуем Скандальный Вуди Аллен впервые отреагировал на критику из-за своего участия в московском фестивале

Когда выйдет 3 сезон сериала "Женский доктор"?

Главный актер сериала "Женский доктор. Новая жизнь" Андрей Исаенко вместе с Тарасом Цимбалюком в совместной публикации сообщил, что долгожданный третий сезон стартует 15 сентября 2025 года. В комментариях уже появились восторженные отзывы поклонников. Вот несколько из них:

"С нетерпением ждем 15 сентября."

"Класс, наконец легендарный сериал возвращается!"

"Мой любимый сериал и любимые актеры!"

"Ну наконец-то!"

Кстати, ранее мы также писали, где сейчас и как выглядит вне камер Андрей Исаенко, который сыграл Михаила в "Женском докторе". Читайте материал – по ссылке.

Новые эпизоды будут выходить еженедельно с понедельника по четверг. Кроме Андрея Исаенко и Тараса Цимбалюка в сериале также сыграют такие украинские актеры: Надежда Левченко, Слава Красовская, Алексей Нагрудный, Ольга Кияшко, Алексей Зорин, Александра Люта, Кирилл Прокопчук, Ярослав Шахторин.