Это было связано с переозвучкой главной героини, роль которой сыграла украинская актриса Олеся Надеева. В материале Кино 24 она эксклюзивно поделилась своими комментариями относительно этого инцидента, а также призналась, объяснили ли создатели кино, с чем связано их решение.

Олеся Надеева прокомментировала переозвучку своей героини: что сказала актриса?

Главная актриса сериала "Обратное направление" Олеся Надеева призналась, что была невероятно шокирована количеством поддержки, которую получила от зрителей, особенно относительно переозвучки. Она рассказала, что тысячи комментариев называли это решение очень странным и отмечали, что ее голос звучит прекрасно.

По словам актрисы, некоторые отзывы доводили ее до слез, ведь люди описывали именно те чувства, которые она переживала.