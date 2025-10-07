Это было связано с переозвучкой главной героини, роль которой сыграла украинская актриса Олеся Надеева. В материале Кино 24 она эксклюзивно поделилась своими комментариями относительно этого инцидента, а также призналась, объяснили ли создатели кино, с чем связано их решение.
Смотрите также 3 новейших мини-сериала-триллера на Netflix, от которых волосы встают дыбом
Олеся Надеева прокомментировала переозвучку своей героини: что сказала актриса?
Главная актриса сериала "Обратное направление" Олеся Надеева призналась, что была невероятно шокирована количеством поддержки, которую получила от зрителей, особенно относительно переозвучки. Она рассказала, что тысячи комментариев называли это решение очень странным и отмечали, что ее голос звучит прекрасно.
По словам актрисы, некоторые отзывы доводили ее до слез, ведь люди описывали именно те чувства, которые она переживала.
Из-за профессиональной этики конечно я не могу как-то слишком негативно об этом отзываться. Но на самом деле меня очень переполняют эмоции. Честно говоря, мне очень трудно сейчас смотреть сериал, потому что я играла совсем по-другому и сейчас это все как-то так ... будто не по-настоящему. Постоянно вспоминаю как я говорила свои фразы и мне становится очень и очень грустно,
– говорит Олеся.
Актриса говорит, что голос – это действительно огромная часть актерского мастерства. И когда у тебя его забирают, есть ощущение, будто твою игру "срезают" в десять раз.
Ответы (от создателей сериала – Кино 24) почему так произошло я так и не получила, но я ее и не ожидала,
– отметила Надеева.
Актриса объяснила, что своим видеообращением лишь хотела рассказать зрителям о ситуации, которая произошла. Олеся призналась, что благодаря огромной поддержке ей сейчас очень тепло на душе. Несмотря на то, что ей все еще больно, она радуется, что зрители полюбили ее героиню и актерскую игру.
По словам актрисы, она чувствует себя счастливой и считает прекрасным то, что такое большое количество людей проживает эту историю вместе с ними.
Кстати, узнайте, будет ли 2 сезон топового украинского сериала "Обратное направление" – по ссылке.
Что известно о переозвучке главной актрисы "Обратного направления"?
- О скандале с переозвучкой главной героини стало известно еще до премьеры сериала "Обратное направление".
- Главная актриса Олеся Надеева опубликовала пост в своих соцсетях, где рассказала о произошедшем инциденте.
- По словам актрисы, она долго шла к этой роли, ведь это была ее большая мечта. Однако ее голос забрали и переозвучили по неизвестным причинам.
- Хотя создатели имели на это полное право, ведь в контракте было указано, что такое может произойти, Олеся Надеева не ожидала, что это коснется именно главной героини.
- Она расстроена, ведь вложила в свою игру много сил и считает, что голос является неотъемлемой частью этого вклада.
- Внимательные поклонники уже выяснили, что главную героиню озвучила актриса сериала "Реванш" Анна Сердюк.