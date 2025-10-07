Це було пов'язано із переозвучкою головної героїні, роль якої зіграла українська акторка Олеся Надєєва. У матеріалі Кіно 24 вона ексклюзивно поділилася своїми коментарями щодо цього інциденту, а також зізналася, чи пояснили кінотворці, з чим пов'язане їхнє рішення.
Олеся Надєєва прокоментувала переозвучку своєї героїні: що сказала акторка?
Головна акторка серіалу "Зворотний напрямок" Олеся Надєєва зізналася, що була неймовірно шокована кількістю підтримки, яку отримала від глядачів, особливо стосовно переозвучки. Вона розповіла, що тисячі коментарів називали це рішення дуже дивним і зазначали, що її голос звучить прекрасно.
За словами акторки, деякі відгуки доводили її до сліз, адже люди описували саме ті почуття, які вона переживала.
Через професійну етику звісно я не можу якось надто негативно про це відгукуватись. Але насправді мене дуже переповнюють емоції. Чесно кажучи, мені дуже важко зараз дивитись серіал, бо я грала зовсім по-іншому і зараз це все якось так... ніби не по-справжньому. Постійно згадую як я говорила свої фрази й мені стає дуже і дуже сумно,
– каже Олеся.
Акторка каже, що голос – це дійсно величезна частина акторської майстерності. І коли в тебе його забирають, є відчуття, ніби твою гру "зрізають" у десять разів.
Відповіді (від творців серіалу – Кіно 24) чому так сталось я так і не отримала, але я її й не очікувала,
– зазначила Надєєва.
Акторка пояснила, що своїм відеозверненням лише хотіла розповісти глядачам про ситуацію, яка сталася. Олеся зізналася, що завдяки величезній підтримці їй зараз дуже тепло на душі. Попри те, що їй усе ще боляче, вона радіє, що глядачі полюбили її героїню та акторську гру.
За словами акторки, вона почувається щасливою і вважає прекрасним те, що така велика кількість людей проживає цю історію разом із ними.
Що відомо про переозвучку головної акторки "Зворотного напрямку"?
- Про скандал із переозвучкою головної героїні стало відомо ще до прем'єри серіалу "Зворотний напрямок".
- Головна акторка Олеся Надєєва опублікувала пост у своїх соцмережах, де розповіла про інцидент, що стався.
- За словами акторки, вона довго йшла до цієї ролі, адже це була її велика мрія. Проте її голос забрали та переозвучили з невідомих причин.
- Хоча творці мали на це повне право, адже в контракті було зазначено, що таке може статися, Олеся Надєєва не очікувала, що це торкнеться саме головної героїні.
- Вона засмучена, адже вклала у свою гру багато сил і вважає, що голос є невід'ємною частиною цього внеску.
- Уважні прихильники вже з'ясували, що головну героїню озвучила акторка серіалу "Реванш" Анна Сердюк.