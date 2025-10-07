Це було пов'язано із переозвучкою головної героїні, роль якої зіграла українська акторка Олеся Надєєва. У матеріалі Кіно 24 вона ексклюзивно поділилася своїми коментарями щодо цього інциденту, а також зізналася, чи пояснили кінотворці, з чим пов'язане їхнє рішення.

Олеся Надєєва прокоментувала переозвучку своєї героїні: що сказала акторка?

Головна акторка серіалу "Зворотний напрямок" Олеся Надєєва зізналася, що була неймовірно шокована кількістю підтримки, яку отримала від глядачів, особливо стосовно переозвучки. Вона розповіла, що тисячі коментарів називали це рішення дуже дивним і зазначали, що її голос звучить прекрасно.

За словами акторки, деякі відгуки доводили її до сліз, адже люди описували саме ті почуття, які вона переживала.