Вторая волна популярности пришла после того, как актер воплотил роль Михаила Гончара в сериале "Женский доктор. Новая жизнь". В материале Кино 24 рассказываем, где сейчас Андрей Исаенко, как он выглядит в реальной жизни и чем занимается сегодня.

Где сейчас и чем занимается Андрей Исаенко?

Андрей Исаенко является актером Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Однако сам актер признается, что сегодня выживать на театральную зарплату, имея семью, очень трудно. Поэтому ему приходится совмещать свою театральную жизнь со съемками в кино.

За последнее время Исаенко снялся в довольно большом количестве украинских лент. Среди них "Женский доктор", "Казаки. Абсолютно лживая история", "Одна семья", "Майор Сковорода" и многие другие.

15 сентября 2025 года состоится премьера третьего сезона "Женского врача", в котором Исаенко играет главную роль.

Кроме того, актеру удается хорошо сочетать свою профессиональную деятельность и личную жизнь. Актер женат на украинском режиссере Олесе Моргунец. Вместе супруги воспитывают дочь Маричку, которая, кстати, также имеет сноровку поведения на съемочной площадке. Девочка сыграла роль в сериале "Женский доктор".

Зрители уже с нетерпением ожидают премьеру новых эпизодов сериала, ведь финальная серия второго сезона изрядно заинтриговала поклонников. Поэтому всем интересно узнать, что готовят кинотворцы в новых сериях. Дождитесь самую громкую премьеру этой осени!