Друга хвиля популярності прийшла після того, як актор втілив роль Михайла Гончара у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, де зараз Андрій Ісаєнко, як він виглядає в реальному житті та чим займається сьогодні.

Де зараз і чим займається Андрій Ісаєнко?

Андрій Ісаєнко є актором Київського академічного театру драми та комедії на лівому березі Дніпра. Однак сам актор зізнається, що сьогодні виживати на театральну зарплату, маючи сім'ю, є дуже важко. Тож йому доводиться поєднувати своє театральне життя зі зйомками у кіно.

За останній час Ісаєнко знявся у доволі великій кількості українських стрічок. Серед них "Жіночий лікар", "Козаки. Абсолютно брехлива історія", "Одна родина", "Майор Сковорода" та багато інших.

15 вересня 2025 року відбудеться прем'єра третього сезону "Жіночого лікаря", у якому Ісаєнко грає головну роль.

Окрім того, актору вдається добре поєднувати свою професійну діяльність та особисте життя. Актор одружений з українською режисеркою Олесею Моргунець. Разом подружжя виховує донечку Марічку, яка, до речі, також має вправність поведінки на знімальному майданчику. Дівчинка зіграла роль у серіалі "Жіночий лікар".

Глядачі уже з нетерпінням очікують прем'єру нових епізодів серіалу, адже фінальна серія другого сезону неабияк заінтригувала прихильників. Тому всім цікаво дізнатися, що готують кінотворці у нових серіях. Дочекайтесь найгучнішу прем'єру цієї осені!