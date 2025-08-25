Аллен принял решение закрыть глаза на зверства, которые Россия совершает в Украине. МИД Украины отреагировали. Что именно они сказали – читайте на Кино 24 со ссылкой на сообщение ведомства.

Смотрите также Очередная измена: звезда боевиков Марк Дакаскос прибыл в Москву и признался в любви стране оккупанта

МИД отреагировал на участие Аллена в московском кинофестивале

Ранее Вуди Аллен работал со многими именитыми актерами, однако после скандального обвинения в сексуальном насилии над приемной дочерью Дилан Фэрроу, режиссера игнорируют в Голливуде.

На этот раз режиссер в очередной раз пробил дно. Он согласился на участие в московском кинофестивале, который объединяет сторонников и рупоров Путина и российской пропаганды.

Кстати, мы собрали список 3 известных турецких актеров, которые ездят в Россию и молчат о войне в Украине – по ссылке.

МИД Украины отреагировало на решение американского режиссера. Они отметили, что это большое оскорбление тех жертв украинских актеров и кинематографистов, которых убили российские оккупанты.

Это – позор и оскорбление жертвы украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии России против Украины,

– заявили в МИД Украины.

В сети также отметили, что культура никогда не должна оставаться в стороне от важных событий в мире. Культура не может отбеливать преступления и служить пропаганде. Поэтому решение Вуди Аллена закрыть глаза на войну, которую ведет Россия и приобщиться к рупорам Кремля – это низко и бессмысленно.