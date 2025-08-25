Более того, он признался в любви россиянам. Об этом сообщали российские СМИ. Подробности узнаете на Кино 24. Кстати, ранее популярная турецкая актриса, звезда сериала "Постучись в мою дверь", также приезжала в Москву, чем очень разочаровала всех украинских поклонников.

Рекомендуем Актер сериала "Клан Сопрано" Джерри Адлер умер

Марк Дакаскос прибыл в Москву и признался в любви россиянам: что известно?

Известный американский актер стал еще одним разочарованием для украинских поклонников. Марк Дакаскос приехал в Россию и признался в любви стране оккупанта. Дело в том, что в Москве продолжается международная неделя кино, актер решил наведаться в столицу оккупанта по этому поводу.

Он признался, что впервые побывал в Москве в 1996 году и добавил, что очень любит этот город. Более того, поделился, что немного разговаривает на русском.



Марк Дакаскос / Скриншот из видео

И даже несмотря на то, что Дакаскос является звездой крутых фильмов в жанре боевиков, он изрядно огорчил своих украинских поклонников такой бессознательной позицией.