Ба більше, він зізнався в любові росіянам. Про це повідомляли російські ЗМІ. Подробиці дізнаєтесь на Кіно 24. До речі, раніше популярна турецька акторка, зірка серіалу "Постукай в мої двері", також приїжджала в Москву, чим дуже розчарувала усіх українських шанувальників.

Марк Дакаскос прибув у Москву і зізнався в любові росіянам: що відомо?

Відомий американський актор став ще одним розчаруванням для українських прихильників. Марк Дакаскос приїхав в Росію і зізнався в любові країні окупанта. Річ у тім, що в Москві триває міжнародний тиждень кіно, актор вирішив навідатися в столицю окупанта з цього приводу.

Він зізнався, що вперше побував в Москві в 1996 році та додав, що дуже любить це місто. Ба більше, поділився, що трохи розмовляє російською.



Марк Дакаскос / Скриншот із відео

І навіть попри те, що Дакаскос є зіркою найкрутіших фільмів у жанрі бойовиків, він неабияк засмутив своїх українських шанувальників такою несвідомою позицією.