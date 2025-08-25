На момент смерті актору було 96 років. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на соцмережу X.

Джеррі Адлер помер: що відомо?

Про смерть Джері Адлера повідомили його близькі та друзі. Зокрема, Френк Дж. Райлі поділився спільними світлинами й написав, що Адлер був видатним актором.

Великий актор, мій друг. Ви знаєте його за однією з його культових ролей у "Клан Сопрано", а також за безліччю інших ролей. Непогано для людини, яка почала зніматися тільки у 65 років,

– згадав Френк Дж. Райлі.

Вражає те, що він розпочав кар'єру в кіно лише у 65 років – у віці, коли багато хто вважає, що найважливіше в житті вже позаду.

Попри те, Джеррі Адлер доволі пізно "увірвався" в кінокар'єру, за своє життя він таки встиг зіграти роль у видатному серіалі. Актор втілив Германа Хеша Рабкіна, який був довіреним радником Тоні Сопрано у популярній стрічці "Клан Сопрано".