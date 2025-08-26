Днями стало відомо, коли точно вийде перший епізод нового сезону. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Андрія Ісаєнка.

Рекомендуємо Скандальний Вуді Аллен вперше відреагував на критику через свою участь в московському фестивалі

Коли вийде 3 сезон серіалу "Жіночий лікар"?

Головний актор серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" Андрій Ісаєнко разом із Тарасом Цимбалюком у спільній публікації повідомив, що довгоочікуваний третій сезон стартує 15 вересня 2025 року. У коментарях уже з'явилися захоплені відгуки прихильників. Ось кілька з них:

"З нетерпінням чекаємо 15 вересня."

"Клас, нарешті легендарний серіал повертається!"

"Мій улюблений серіал та улюблені актори!"

"Ну нарешті!"

До речі, раніше ми також писали, де зараз і як виглядає поза камерами Андрій Ісаєнко, який зіграв Михайла в "Жіночому лікарі". Читайте матеріал – за посиланням.

Нові епізоди виходитимуть щотижня з понеділка по четвер. Окрім Андрія Ісаєнка та Тараса Цимбалюка у серіалі також зіграють такі українські актори: Надія Левченко, Слава Красовська, Олексій Нагрудний, Ольга Кіяшко, Олекса Зорін, Олександра Люта, Кирило Прокопчук, Ярослав Шахторін.