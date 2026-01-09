"2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова потрапив до лонглиста BAFTA

Український документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" потрапив до лонглиста BAFTA. Стрічка режисера Мстислава Чернова змагатиметься за можливість потрапити до номінації "Найкращий документальний фільм".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт премії BAFTA. У матеріалі дізнаєтесь подробиці.

Дивіться також Росіянина Колокольникова, який замовчує війну, номінували на премію Гільдії кіноакторів США

"2000 метрів до Андріївки" Чернова потрапив до лонглиста BAFTA: що відомо?

Наразі у лонглисті перебуває 10 стрічок, які обрали з-поміж 61 кандидата. Однак це ще не короткий список номінантів, що змагатимуться за перемогу. Йдеться про довгий список кінопремії Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA).

Відомо, що до шортлиста увійде лише 5 стрічок, які й позмагаються за перемогу в номінації. Оголошення номінантів відбудеться 27 січня, а переможців назвуть 22 лютого 2026 року.

Що відомо про фільм "2000 метрів до Андріївки"?

"2000 метрів до Андріївки" – це ще один документальний проєкт, зрежисований Мстиславом Черновим.

В український прокат фільм вийшов 28 серпня 2025 року.

Стрічка стала потужною драмою, заснованою на реальних подіях, яка занурює глядача в окопи та змушує прожити те, що щодня переживають українські військові на полі бою.

Фільм уже номінований на Оскар 2026 року.

За словами Мстислава Чернова, він намагався зосередити свій об'єктив на українських військових – показати, ким вони є, звідки прийшли та які рішення іноді змушені ухвалювати в окопах, виборюючи кожен клаптик рідної землі.

"2000 метрів до Андріївки": дивіться онлайн трейлер фільму