"2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова попал в лонглист BAFTA

Украинский документальный фильм "2000 метров до Андреевки" попал в лонглист BAFTA. Лента режиссера Мстислава Чернова будет бороться за возможность попасть в номинацию "Лучший документальный фильм".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт премии BAFTA. В материале узнаете подробности.

"2000 метров до Андреевки" Чернова попал в лонглист BAFTA: что известно?

Сейчас в лонглисте находится 10 лент, которые выбрали из 61 кандидата. Однако это еще не короткий список номинантов, которые будут бороться за победу. Речь идет о длинном списке кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Известно, что в шортлист войдет только 5 лент, которые и поборются за победу в номинации. Объявление номинантов состоится 27 января, а победителей назовут 22 февраля 2026 года.

Что известно о фильме "2000 метров до Андреевки"?

"2000 метров до Андреевки" – это еще один документальный проект, срежиссированный Мстиславом Черновым.

В украинский прокат фильм вышел 28 августа 2025 года.

Лента стала мощной драмой, основанной на реальных событиях, которая погружает зрителя в окопы и заставляет прожить то, что ежедневно переживают украинские военные на поле боя.

Фильм уже номинирован на Оскар 2026 года.

По словам Мстислава Чернова, он пытался сосредоточить свой объектив на украинских военных – показать, кем они есть, откуда пришли и какие решения иногда вынуждены принимать в окопах, борясь за каждый клочок родной земли.

"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма