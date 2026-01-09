Он получил номинацию за роль в третьем сезоне сериала "Белый лотос". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Deadline.

Россиянин Юрий Колокольников, который молчит о войне, который молчит о войне, тем самым фактически поддерживая все российские преступления, номинирован на престижную премию Гильдии киноактеров США. Известно, что сериал "Белый лотос" получил номинацию в категории "Выдающаяся игра ансамбля в драматическом сериале", поэтому на эту награду претендует весь актерский состав проекта.

Сам Колокольников активно снимается в международных проектах, однако о войне молчит и одновременно не избегает никакой возможности похвастаться своим происхождением. Более того, он сравнивал себя с российским диктатором Путиным, отмечая, что их обоих знает весь мир.

Когда создатели "Игры престолов" анонсировали новый сезон с моим участием, начался такой шквал и бум. Не ожидал такого масштаба! Помню, была большая конференция с представителями всех медиа, и я на ней, по моему мнению, был как Путин,

– говорил россиянин в интервью.

Эта новость является крайне негативной для всех сознательных граждан, ведь известно, что премия Гильдии киноактеров часто служит так называемой "репетицией" перед Оскаром.

Мы видим, что мир все чаще отказывается от бойкота россиян: в прошлом году подобный сценарий реализовался, когда Юрия Борисова – россиянина, который снимается в пропагандистских фильмах и сериалах, – был номинирован на премию Гильдии киноактеров США и Оскар за участие в фильме "Анора".

На этот раз аналогичная ситуация может повториться с Колокольниковым, которого в конце августа 2025 года Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, фильмы и сериалы с его участием массово удалили из украинских стриминговых платформ.

В то же время мир продолжает закрывать глаза на ежедневные убийства, ракетные удары, шахеты, бомбардировки и танки, которые разрушают украинскую землю, и одновременно приглашает россиян на престижные премии и красные дорожки, фактически оправдывая их преступления.