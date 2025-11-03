Однако украинские стриминговые платформы начали массово блокировать фильмы и сериалы с участием Колокольникова. В материале 24 Канала рассказываем, что известно о нем и его гражданской позиции.
Что известно о гражданской позиции Юрия Колокольникова?
Юрий Колокольников относится к лицам, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. В августе 2025 года он пополнил список из 248 деятелей, создающих угрозу национальной безопасности государства. Отмечается, что он "популяризирует кремлевскую пропаганду и участвовал в пропагандистских фильмах, которые финансируются из государственного бюджета России".
Сейчас украинские стриминговые платформы массово блокируют фильмы и сериалы с его участием. В частности, из украинских каталогов исчезли четвертый сезон "Игры престолов", третий сезон "Белого лотоса", фильм Кристофера Нолана "Тенет", а также супергеройский экшн "Крейвен".
Актер, который, казалось бы, имеет возможность объективно видеть все преступления, что совершает Россия против Украины, откровенно игнорирует войну. Он не комментирует полномасштабное вторжение и охотно поддерживает кремлевские нарративы, продолжая участвовать в проектах, финансируемых российским государством.
Кто такой Юрий Колокольников?
- Юрий Колокольников – российский актер, который имеет гражданство России и Канады.
- Он родился в Москве, но в детстве его семья переехала в Канаду, поэтому он жил и учился там.
- Изучать актерское мастерство Колокольников вернулся в Москву, поэтому хорошо знаком с российской пропагандой и кремлевскими нарративами.
- Кроме участия в многочисленных международных проектах, он активно снимался и в российском кино.
- Колокольников построил успешную карьеру в России, а впоследствии начал работать и в Голливуде.
- В 2014 году актер появился в 4 сезоне "Игры престолов", где сыграл роль Стира – вождя тенов-каннибалов.
- После начала полномасштабной войны России против Украины актер не отказался от российских съемочных площадок и продолжил работать в стране-агрессоре, зарабатывая кровавые рубли.
- В частности, он исполнил главную роль в фильме "Последний Ронин" российского режиссера Максима Шишкина, премьера которого состоялась в 2024 году.