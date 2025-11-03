Однак українські стримінгові платформи почали масово блокувати фільми та серіали за участю Колокольникова. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо про нього та його громадянську позицію.

Що відомо про громадянську позицію Юрія Колокольникова?

Юрій Колокольников належить до осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. У серпні 2025 року він поповнив список із 248 діячів, що створюють загрозу національній безпеці держави. Зазначається, що він "популяризує кремлівську пропаганду та брав участь у пропагандистських фільмах, які фінансуються з державного бюджету Росії".

Наразі українські стримінгові платформи масово блокують фільми та серіали за його участю. Зокрема, з українських каталогів зникли четвертий сезон "Гри престолів", третій сезон "Білого лотоса", фільм Крістофера Нолана "Тенет", а також супергеройський екшн "Крейвен".

Актор, який, здавалося б, має змогу об'єктивно бачити всі злочини, що чинить Росія проти України, відверто ігнорує війну. Він не коментує повномасштабне вторгнення та залюбки підтримує кремлівські наративи, продовжуючи брати участь у проєктах, що фінансуються російською державою.

Хто такий Юрій Колокольников?