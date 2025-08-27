Він потрапив до переліку тих осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на відповідний наказ від 21 серпня 2025 року.

Юрій Колокольніков поповнив "чорний список" Мінкульту України: що відомо?

Юрій Колокольніков поповнив список з 248 осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Зазначається, що він "популяризує кремлівську пропаганду та брав участь у пропагандистських фільмах, що

фінансуються з державного бюджету Росії".

Відомо, що Колокольніков має подвійне громадянство. Зокрема, актор має російський та канадський паспорт. Однак він жодного разу не висловлювався про війну в Україні, яку провадить його держава. Ба більше, актор неодноразово уникав політичних запитань і чітких відповідей.

Глядач може знати Юрія Колокольнікова за такими кінопроєктами: "Гра престолів", "Американці", "Хантер-Кіллер", "Тілоохоронець кілера", "Тенет", "Шестеро поза законом".