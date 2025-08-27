Зокрема, на першому місці канал популярний мультфільм "Маша і Ведмідь", який формально є українським, але створений російською студією "Анімаккорд". Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання ДетекторМедіа.

"Маша і Ведмідь" став найпопулярнішим дитячим YouTube-каналом в Україні: чому це погано?

Формально всі серії мультфільму озвучені українською, в описі вказана Україна, а також подане посилання на фейсбук-спільноту з понад 8,5 мільйона підписників із привітанням:

"Всім-всім, хто обожнює українську мову, ласкаво просимо в офіційну спільноту Маші та Ведмедя!".

Насправді ж це російський мультфільм, перекладений та адаптований під українську аудиторію.



"Маша і Ведмідь" найпопулярніший дитячий YouTube-канал / Скриншот

Сторінка мультфільму не оновлюється з 22 лютого 2022 року. В описі YouTube-каналу досі залишаються активними посилання на сайт із доменом .ru та сторінку в російській соцмережі "ВКонтакті". У результаті лише за 2025 рік російська компанія могла отримати від української аудиторії близько 2,4 мільйона доларів.

Доброю новиною є те, що другим у рейтингу став канал "З любов'ю до дітей", який у 2025 році зібрав понад 614 мільйонів переглядів. Цей канал публікує руханки та україномовні пісні для наймолодших малюків. Його створили львівські автори, серед яких – музикант Назар Савко.