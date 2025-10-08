У матеріалі Кіно 24 розповімо, де зараз актор Маріо Касас, який зіграв цю роль та чим він займається.

Де зараз і як виглядає Аче з фільму "Три метри над рівнем неба"?

Маріо Касас є одним із найпопулярніших іспанських акторів. Він здобув неабияку популярність завдяки фільму "Три метри над рівнем неба", де зіграв роль харизматичного хлопця Аче. За цю роль він здобув премію ACE як найкращий новий актор і був номінований на Premios Fotogramas de Plata.

З моменту прем'єри його почали запрошувати у величезну кількість кінопроєктів. Майже кожного року виходив новий фільм з участю Маріо Касаса.

Зараз актору 39 років і він має навіть кращий вигляд, аніж це було у його юності. Маріо продовжує будувати свою кінокар'єру та активно знімається у стрічках. Крім того, Касас веде свої соцмережі, де ділиться палкими фотознімками, які щоразу підпалюють мережу.

Щодо особистого життя Маріо Касаса, наразі невідомо, чи він перебуває у стосунках. Раніше актор часто заводив романи на знімальних майданчиках. Зокрема, впродовж чотирьох років він будував стосунки із головною акторкою фільму "Три метри над рівнем неба", яка зіграла роль Бабі. Однак ця історія не мала хепі-енду, а наразі про особисті стосунки Маріо Касаса нічого не відомо.

У яких ще стрічках зіграв Маріо Касас?

Окрім фільму "Три метри над рівнем неба" Маріо Касас також зіграв у таких стрічках:

"Невидимий гість"

"Пальми в снігу"

"Безневинний"

"Пташиний короб: Барселона"

"Переступити межу"

"Парамедик"

Обирайте стрічку собі для перегляду та знайомтесь із творчістю Маріо Касаса.