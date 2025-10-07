Тому у матеріалі Кіно 24 ми зібрали для вас список українських серіалів, які варто подивитися, якщо вам сподобався "Зворотний напрямок". Ба більше, усі ці кіноісторії доступні на YouTube.

Рекомендуємо 3 найновіші мінісеріали-трилери на Netflix, від яких волосся стає дибки

Які серіали подивитись, якщо сподобався "Зворотний напрямок"?

"Реванш"

"Реванш" – це український серіал про неймовірну талановиту та розумну Валентину, яка могла досягнути неймовірних успіхів та зазнати шаленого кохання, якби не зрада її близької людини. Вона втрачає все: нареченого, дім, довіру та опиняється за ґратами. З зовсім юних років вона впевнена, що справедливість потрібно виборювати. І з цього моменту вона починає шукати своє місце під сонцем.

"Реванш": дивіться онлайн 1 епізод стрічки

"Ключі від правди"

Якщо вам сподобався серіал "Зворотний напрямок", то ідеальним для перегляду буде також український серіал "Ключі від правди". Це стрічка про досвідчену слідчу Валерію, яка намагається знайти винних у вбивстві свого брата. Але поруч із тим, що вона відшукує свої "ключі від правди", вона знаходить також справжнє кохання.

"Ключі від правди": дивіться онлайн 1 епізод серіалу

"Одна родина"

Одна родина – це український серіал, який розповідає про заборонене кохання. У центрі сюжету дві родини, які ворогують впродовж багатьох років. Але іноді від ненависті до любові може бути всього лише один крок. Та чи буде він правильним, покаже лише фінал цієї кіноісторії.

"Одна родина": дивіться онлайн трейлер серіалу

Обирайте свого фаворита уже сьогодні!