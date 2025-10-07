Ба більше, серіал став лідером вечірнього праймового слота. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали відгуки українців на фінал серіалу.
Що пишуть українці про фінал серіалу "Зворотний напрямок"?
Ця 16-серійна кіноісторія стала справжнім фаворитом українських глядачів. Усі відзначають неймовірну гру молодих українських акторів та гострий сюжет. Звичайно, не обходиться і без критики.
Дехто з українців засмучений через переозвучку головних героїв, а також через те, що, за їхніми словами, серіал нагадує сюжет стрічки "Капітанша". Утім, у більшості випадків у мережі можна прочитати чимало позитивних відгуків. Ось що пишуть українці:
- "Хочу дійсно подякувати сценаристам. За Карпати, за такі важливі та такі зрозумілі українцям акценти, наголоси вимови, краєвиди й природу. Коли ти дивишся, можна навіть без звуку зрозуміти, чий це серіал."
- "Улюблений серіал цієї осені"
- "Я стала залежна від цього серіалу, від героїв. Це просто кайф, дякую за Вашу працю"
- "Дуже гарні актори: молоді, талановиті, нові. Бо вже надоїли одні й ті самі актори у всіх серіалах"
- "Якби не переозвучили акторів, особливо головну героїню, було б набагато краще. Гарний серіал, який чомусь зіпсували цими переозвучками. Та ще й голос знаєш, бачиш одного актора, а чуєш – іншого. А так був би гарний серіал."
До речі, головна акторка серіалу Олеся Надєєва ексклюзивно прокоментувала ситуацію з переозвучку своєї героїні. Читайте – за посиланням.
Що відомо про серіал "Зворотний напрямок"?
- "Зворотний напрямок" – це 16-серійний драматичний український серіал з неймовірно талановитими акторами.
- Головні ролі у стрічці зіграли такі артисти: Олеся Надєєва, Павло Текучев, Тетяна Злова та Олександр Піскунов.
- Прем'єра відбулася 29 вересня 2025 року.
- У центрі сюжету історія Романа та Дарини, які познайомилися в дуже несподіваний для себе момент. Усього лише одна ніч перетворила їхнє життя на страшний сон. Їм довелося одружитися та жити у ненависті та нелюбові одне до одного. Однак іноді до великого та справжнього кохання буває всього лише один крок.
- Наразі серіал недоступний у вільному доступі онлайн.
- Його можна було подивитися з понеділка по четвер на 1+1 Україна, а також на платформі Київстар ТБ. Однак ймовірно, що зовсім скоро серіал з'явиться й у вільному доступі на YouTube.