Ба більше, серіал став лідером вечірнього праймового слота. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали відгуки українців на фінал серіалу.

Що пишуть українці про фінал серіалу "Зворотний напрямок"?

Ця 16-серійна кіноісторія стала справжнім фаворитом українських глядачів. Усі відзначають неймовірну гру молодих українських акторів та гострий сюжет. Звичайно, не обходиться і без критики.

Дехто з українців засмучений через переозвучку головних героїв, а також через те, що, за їхніми словами, серіал нагадує сюжет стрічки "Капітанша". Утім, у більшості випадків у мережі можна прочитати чимало позитивних відгуків. Ось що пишуть українці:

"Хочу дійсно подякувати сценаристам. За Карпати, за такі важливі та такі зрозумілі українцям акценти, наголоси вимови, краєвиди й природу. Коли ти дивишся, можна навіть без звуку зрозуміти, чий це серіал."

"Улюблений серіал цієї осені"

"Я стала залежна від цього серіалу, від героїв. Це просто кайф, дякую за Вашу працю"

"Дуже гарні актори: молоді, талановиті, нові. Бо вже надоїли одні й ті самі актори у всіх серіалах"

"Якби не переозвучили акторів, особливо головну героїню, було б набагато краще. Гарний серіал, який чомусь зіпсували цими переозвучками. Та ще й голос знаєш, бачиш одного актора, а чуєш – іншого. А так був би гарний серіал."

До речі, головна акторка серіалу Олеся Надєєва ексклюзивно прокоментувала ситуацію з переозвучку своєї героїні. Читайте – за посиланням.

Що відомо про серіал "Зворотний напрямок"?