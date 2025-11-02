Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на українські стрімінгові сервіси та дописи користувачів у мережі.

Які фільми та серіали прибрали українські стрімінги з каталогів?

Платформи виконали рішення Міністерства культури, яке 21 серпня внесло Юрія Колокольнікова до переліку діячів культури, діяльність яких підпадає під обмеження відповідно до закону "Про кінематографію".

Ініціатором цього рішення стала Служба безпеки України. Причиною стали публічні висловлювання актора, що підтримували кремлівські наративи, а також його участь у проєктах, профінансованих російською державою. Попри відсутність чіткої позиції щодо повномасштабного вторгнення, Колокольніков продовжував працювати в індустрії країни-агресора паралельно з ролями у західних фільмах.

Після оновлення списку українські стрімінгові сервіси почали прибирати контент за його участю. З каталогів зникли четвертий сезон "Гри престолів", третій сезон "Білого лотоса", фільм Крістофера Нолана "Тенет" та супергеройський екшн "Крейвен".

Наразі стрічки з Юрієм Колокольніковим недоступні в Україні на таких стрімінгових сервісах, як "Київстар ТБ", Megogo та HBO Max.

Стрімінгові сервіси прибирають з каталогів фільми з Колокольніковим / Скриншоти 24 Каналу

Держкіно повідомило, що надіслало дистриб'юторам і медіагрупам приписи щодо зняття цих фільмів і серіалів з ефірів та бібліотек сервісів. Крім того, відомство веде перемовини з міжнародними компаніями, щоб обмежити доступ до проєктів із Колокольніковим для українських користувачів на глобальних платформах.

28 серпня Держкіно також відмовило у прокатному посвідченні кримінальному трилеру Даррена Аронофскі Caught Stealing ("Спіймати на гарячому") через участь у ньому Юрія Колокольнікова та Антона Кукушкіна.

Таким чином, українські сервіси прибирають контент із Колокольніковим, виконуючи державне рішення та демонструючи послідовну позицію щодо митців, які співпрацюють із країною-агресором.

Що відомо про Юрія Колокольнікова та його позицію щодо війни?