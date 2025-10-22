Щоб не відставати від трендів, рекомендуємо обирати найпопулярнішу історію серед різних жанрів, щоб відкрити для себе щось нове, передає 24 Канал з посиланням на Netflix.
Які серіали зараз найпопулярніші на Netflix?
"Рекрути"
Це американський комедійно-драматичний серіал на військову тематику. Історія розповідає про 16-річного підлітка, з якого знущались у школі. Хлопець вирішує вступити до морської піхоти США. Під час навчання він знаходить мету та несподіваних друзів у строкатій компанії.
"Рекрути": дивіться трейлер серіалу онлайн
"Неро"
Події розгортаються у Франції у 1504 році. Безжального вбивцю Неро переслідує його жорстоке минуле, аж раптом він виявляє, що дочка, яку покинув при народженні, жива. Перла опиняється у небезпечній пастці, а Неро має не просто врятувати рідну людину, а й налагодити з нею контакт.
"Неро": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Дипломатка", 3 сезон
Головна героїня має розслідувати справу проти новопризначеної президентки Грейс Пенн. У попередніх сезонах автори розкрили, що у життя Кейт Вайлер постійно втручаються непередбачувані обставини, а також її чоловік, який веде політичну кар'єру і любить інтриги та ігри.
Уже відомо, що Netflix продовжив цю історію на 4 сезон.
"Дипломатка", 3 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу
Нещодавно стало відомо, що серед найпопулярніших фільмів на Netflix, опинились такі стрічки, як: "Жінка з каюти №10", "Французький коханець" та "Панда Кунг-Фу 4".
А це вже продовження списку найпопулярніших серіалів, які українці обирають для перегляду:
- "Чудовисько. Історія Еда Ґіна";
- "Вікторія Бекхем";
- "Дім Гіннесів";
- "Бункер мільярдерів";
- "Проблемні";
- "Венздей";
- "Альфачі".
Які серіали на Netflix могли пропустити?
- До прикладу, серіал "Ніхто не бачив, як ми йшли" складається з п'яти серій. Історія розповідає про Валерію Голберг яка була змушена вийти заміж за домовленістю. Та нові родичі хочуть зруйнувати її репутацію та забрати дітей через одну прикру помилку.
- Американський мінісеріал "Чудова пара" з Ніколь Кідман у головній ролі має всього шість серій. Сюжет розгортається довкола весілля пари, яке зриває одна несподівана смерть, а підозрюваним стає кожен.