Щоб не відставати від трендів, рекомендуємо обирати найпопулярнішу історію серед різних жанрів, щоб відкрити для себе щось нове, передає 24 Канал з посиланням на Netflix.

Дивіться також Ковдра, какао та мультфільм: осіння підбірка для гарного настрою

Які серіали зараз найпопулярніші на Netflix?

"Рекрути"

Це американський комедійно-драматичний серіал на військову тематику. Історія розповідає про 16-річного підлітка, з якого знущались у школі. Хлопець вирішує вступити до морської піхоти США. Під час навчання він знаходить мету та несподіваних друзів у строкатій компанії.

"Рекрути": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Неро"

Події розгортаються у Франції у 1504 році. Безжального вбивцю Неро переслідує його жорстоке минуле, аж раптом він виявляє, що дочка, яку покинув при народженні, жива. Перла опиняється у небезпечній пастці, а Неро має не просто врятувати рідну людину, а й налагодити з нею контакт.

"Неро": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дипломатка", 3 сезон

Головна героїня має розслідувати справу проти новопризначеної президентки Грейс Пенн. У попередніх сезонах автори розкрили, що у життя Кейт Вайлер постійно втручаються непередбачувані обставини, а також її чоловік, який веде політичну кар'єру і любить інтриги та ігри.

Уже відомо, що Netflix продовжив цю історію на 4 сезон.

"Дипломатка", 3 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Нещодавно стало відомо, що серед найпопулярніших фільмів на Netflix, опинились такі стрічки, як: "Жінка з каюти №10", "Французький коханець" та "Панда Кунг-Фу 4".

А це вже продовження списку найпопулярніших серіалів, які українці обирають для перегляду:

"Чудовисько. Історія Еда Ґіна";

"Вікторія Бекхем";

"Дім Гіннесів";

"Бункер мільярдерів";

"Проблемні";

"Венздей";

"Альфачі".

Які серіали на Netflix могли пропустити?