Багато цікавих серіалів є на платформі Netflix. Що подивитися, розповість редакція 24 Каналу.
Серіали на Netflix, які ви могли пропустити
"Ніхто не бачив, як ми йшли"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 5
Валерія Голдберг вийшла заміж за домовленістю. Чоловік героїні – син впливового бізнесмена Лео Зальцман. Коли жінка припускається помилки, Зальцмани хочуть зруйнувати її репутацію і відокремити від дітей.
Лео користується порадою батьків і забирає двох маленьких дітей за кордон. Чоловік не говорить Валерії, куди вони відправляються. Щоб знайти сина і доньку, жінка звертається за допомогою до колишнього агента Моссаду Еліаса.
"Ніхто не бачив, як ми йшли": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Провулок Світлячків"
- Кількість сезонів: 2
- Кількість серій: 26
Ідея цього драматичного серіалу належить Меггі Фрідман. Він створений на основі однойменного роману американської письменниці Крістін Генни. Це історія про життя двох подруг протягом 30 років.
"Провулок Світлячків": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Чудова пара"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 6
Наречений Амелії походить з однієї із найбагатших родин Нантакеті. Весілля закоханих зриває несподівана смерть, яка ставить під підозру кожного.
Це американський мінісеріал, в якому знялися Ніколь Кідман, Лієв Шрайбер, Ів Г'юсон, Біллі Гаул, Меган Фегі та інші.
"Чудова пара": дивіться онлайн трейлер серіалу