Багато цікавих серіалів є на платформі Netflix. Що подивитися, розповість редакція 24 Каналу.

Серіали на Netflix, які ви могли пропустити

"Ніхто не бачив, як ми йшли"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 5

Валерія Голдберг вийшла заміж за домовленістю. Чоловік героїні – син впливового бізнесмена Лео Зальцман. Коли жінка припускається помилки, Зальцмани хочуть зруйнувати її репутацію і відокремити від дітей.

Лео користується порадою батьків і забирає двох маленьких дітей за кордон. Чоловік не говорить Валерії, куди вони відправляються. Щоб знайти сина і доньку, жінка звертається за допомогою до колишнього агента Моссаду Еліаса.

"Ніхто не бачив, як ми йшли": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Провулок Світлячків"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 26

Ідея цього драматичного серіалу належить Меггі Фрідман. Він створений на основі однойменного роману американської письменниці Крістін Генни. Це історія про життя двох подруг протягом 30 років.

"Провулок Світлячків": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чудова пара"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 6

Наречений Амелії походить з однієї із найбагатших родин Нантакеті. Весілля закоханих зриває несподівана смерть, яка ставить під підозру кожного.

Це американський мінісеріал, в якому знялися Ніколь Кідман, Лієв Шрайбер, Ів Г'юсон, Біллі Гаул, Меган Фегі та інші.

"Чудова пара": дивіться онлайн трейлер серіалу