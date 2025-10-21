Ми зібрали добірку мультфільмів, які наповнять холодні осінні вечори затишком, нагадають про сімейні цінності та подарують щирі емоції і дітям, і дорослим, передає 24 Канал.

Цікаво 3 цікаві серіали на Netflix, які ви могли пропустити

"Корпорація монстрів", 2001

У світі монстрів компанія Monsters, Inc. виробляє енергію зі зляканих криків дітей. Та коли маленька дівчинка Бу випадково потрапляє у світ чудовиськ, двоє співробітників – Саллі та Майк – розуміють, що страх – не єдине джерело енергії, а сміх може змінити все.

"Корпорація монстрів": дивіться трейлер мультика онлайн

"Монстри на канікулах", 2012

Граф Дракула відкриває розкішний готель для монстрів, щоб його донька Мейвіс могла жити якомога далі від людей. Але коли туди випадково потрапляє звичайний хлопець Джонатан, на всіх чекає веселий хаос і навіть несподіване почуття кохання.

"Монстри на канікулах": дивіться трейлер мультика онлайн

Іноді хочеться відчути себе героєм улюбленого фільму. Здається, що це нереально, але насправді це можливо із Favbet. Тут можна відчути смак перемоги, але важливо бути відповідальним.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Незрівнянний містер Фокс", 2009

Хитрий лис містер Фокс веде спокійне сімейне життя, але не може стримати свою пристрасть до крадіжок у фермерів. Коли ті вирішують помститися, Фокс об'єднує звірів, щоб довести: навіть найрозумнішу тварину не варто недооцінювати.

"Незрівнянний містер Фокс": дивіться трейлер мультика онлайн

"Коко", 2017

Маленький Мігель мріє стати музикантом, але його сім'я забороняє музику у будь-якому її прояві. У День мертвих хлопчик випадково потрапляє у світ предків і розкриває таємницю своєї родини, доводячи, що пам'ять і любов сильніші за смерть.

"Коко": дивіться трейлер мультика онлайн

"Сімейка Адамсів", 2019

Ексцентрична й по-своєму чарівна родина Адамсів стикається з сучасним світом, коли поруч оселяються звичайні люди. Їхня дивакуватість і чорний гумор стають викликом для суспільства. Чи зможуть Адамси налагодити контакт із новими сусідами?

"Сімейка Адамсів": дивіться трейлер мультика онлайн

Також рекомендуємо 10 фільмів, які можна переглянути у родинному колі.