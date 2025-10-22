Чтобы не отставать от трендов, рекомендуем выбирать самую популярную историю среди различных жанров, чтобы открыть для себя что-то новое, передает 24 Канал со ссылкой на Netflix.

Смотрите также Одеяло, какао и мультфильм: осенняя подборка для хорошего настроения

Какие сериалы сейчас самые популярные на Netflix?

"Рекруты"

Это американский комедийно-драматический сериал на военную тематику. История рассказывает о 16-летнем подростке, над которым издевались в школе. Парень решает поступить в морскую пехоту США. Во время учебы он находит цель и неожиданных друзей в пестрой компании.

"Рекруты": смотрите трейлер сериала онлайн

"Неро"

События разворачиваются во Франции в 1504 году. Безжалостного убийцу Неро преследует его жестокое прошлое, и вдруг он обнаруживает, что дочь, которую бросил при рождении, жива. Перла оказывается в опасной ловушке, а Неро должен не просто спасти родного человека, но и наладить с ней контакт.

"Неро": смотрите онлайн трейлер сериала

"Дипломатка", 3 сезон

Главная героиня должна расследовать дело против нового президента Грейс Пенн. В предыдущих сезонах авторы раскрыли, что в жизнь Кейт Уайлер постоянно вмешиваются непредсказуемые обстоятельства, а также ее муж, который ведет политическую карьеру и любит интриги и игры.

Уже известно, что Netflix продлил эту историю на 4 сезон.

"Дипломатка", 3 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Недавно стало известно, что среди самых популярных фильмов на Netflix, оказались такие ленты, как: "Женщина из каюты №10", "Французский любовник" и "Панда Кунг-Фу 4".

А это уже продолжение списка самых популярных сериалов, которые украинцы выбирают для просмотра:

"Чудовище. История Эда Гинна";

"Виктория Бекхэм";

"Дом Гиннесов";

"Бункер миллиардеров";

"Проблемные";

"Венздей";

"Альфачи".

Какие сериалы на Netflix могли пропустить?