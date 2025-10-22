Чтобы не отставать от трендов, рекомендуем выбирать самую популярную историю среди различных жанров, чтобы открыть для себя что-то новое, передает 24 Канал со ссылкой на Netflix.
Какие сериалы сейчас самые популярные на Netflix?
"Рекруты"
Это американский комедийно-драматический сериал на военную тематику. История рассказывает о 16-летнем подростке, над которым издевались в школе. Парень решает поступить в морскую пехоту США. Во время учебы он находит цель и неожиданных друзей в пестрой компании.
"Рекруты": смотрите трейлер сериала онлайн
"Неро"
События разворачиваются во Франции в 1504 году. Безжалостного убийцу Неро преследует его жестокое прошлое, и вдруг он обнаруживает, что дочь, которую бросил при рождении, жива. Перла оказывается в опасной ловушке, а Неро должен не просто спасти родного человека, но и наладить с ней контакт.
"Неро": смотрите онлайн трейлер сериала
"Дипломатка", 3 сезон
Главная героиня должна расследовать дело против нового президента Грейс Пенн. В предыдущих сезонах авторы раскрыли, что в жизнь Кейт Уайлер постоянно вмешиваются непредсказуемые обстоятельства, а также ее муж, который ведет политическую карьеру и любит интриги и игры.
Уже известно, что Netflix продлил эту историю на 4 сезон.
"Дипломатка", 3 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала
Недавно стало известно, что среди самых популярных фильмов на Netflix, оказались такие ленты, как: "Женщина из каюты №10", "Французский любовник" и "Панда Кунг-Фу 4".
А это уже продолжение списка самых популярных сериалов, которые украинцы выбирают для просмотра:
- "Чудовище. История Эда Гинна";
- "Виктория Бекхэм";
- "Дом Гиннесов";
- "Бункер миллиардеров";
- "Проблемные";
- "Венздей";
- "Альфачи".
Какие сериалы на Netflix могли пропустить?
- К примеру, сериал "Никто не видел, как мы уходили" состоит из пяти серий. История рассказывает о Валерии Голберг которая была вынуждена выйти замуж по договоренности. И новые родственники хотят разрушить ее репутацию и забрать детей из-за одной досадной ошибки.
- Американский мини-сериал "Прекрасная пара" с Николь Кидман в главной роли имеет всего шесть серий. Сюжет разворачивается вокруг свадьбы пары, которое срывает одна неожиданная смерть, а подозреваемым становится каждый.