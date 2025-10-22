На этот раз на стриминговой платформе Netflix можно заметить новый интересный минисериал "Неро". В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете и актерском составе.

О чем сериал "Неро"?

Если рабочие будни уже вас утомили, стоит сделать перерыв и окунуться в интересную киноисторию. Если вы ищете незабываемых эмоций, идеальным вариантом может стать просмотр боевика. Тем более, что на стриминговой платформе Netflix украинцы активно смотрят французский сериал-боевик "Неро". Сейчас лента заняла 2 место в рейтинге самых популярных на стриминге.

Премьера состоялась 8 октября 2025 года. Эта лента особенная еще и тем, что состоит всего из восьми эпизодов, поэтому вы легко сможете посмотреть ее всего за несколько дней, не тратя много времени на многосерийный проект.

"Неро": смотрите онлайн трейлер сериала

Действие происходит в 1504 году во Франции. В центре сюжета – безжалостный наемник Неро, который когда-то верно служил своему хозяину. Но предательство бывших соратников не дает ему покоя, а прошлое неустанно преследует.

Неожиданно Неро узнает, что его дочь, которую он покинул при рождении, жива. Девушка оказалась в смертельной опасности, и теперь мужчина должен сделать все, чтобы спасти ее и восстановить доверие. Это станет самым тяжелым испытанием в его жизни.

Главные роли в сериале сыграли Пио Мармай, Элис Исааз, Луи-До де Ленксан, Камиль Разат, Дэвид Талбот, Лили-Роз Карлье Табури.

