Другий сезон серіалу "Венздей" вийшов на Netflix у два етапи. Перша частина з'явилася 6 серпня, а прем'єра другої відбулася 3 вересня. Після фіналу останніх епізодів глядачі запідозрили, що творці натякають на продовження історії.

І це не лише здогадки – третьому сезону справді бути. У матеріалі Кіно 24 розповімо, що вже відомо про продовження та чи оголошено дату прем'єри.

Дивіться також 5 високорейтингових фільмів про азарт, які стали класикою світового кіно

Чи буде 3 сезон серіалу "Венздей"?

Після виходу останніх серій серіалу "Венздей" на Netflix глядачі почали замислюватися, чи буде продовження цієї історії. І третій сезон справді вийде. Автори планують глибше розкрити персонажів та показати ще більше членів сімейки Адамс і їхні родинні таємниці.

Поки що шоуранери не діляться деталями сценарію, а дата прем'єри залишається невідомою. Відомо лише, що зйомки вже тривають. Тож глядачам залишається запастися терпінням і чекати на продовження, яке, без сумніву, здивує.

Що відомо про 2 сезон серіалу "Венздей"