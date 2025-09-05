Фанати завмерли в очікуванні: чи буде 3 сезон культового серіалу "Венздей" на Netflix
- Третій сезон серіалу "Венздей" буде, але дата прем'єри поки невідома, хоча зйомки вже тривають.
- Другий сезон серіалу вийшов у два етапи та отримав змішані відгуки.
- У 3 сезоні автори планують глибше розкрити персонажів та показати більше членів сімейки Адамс.
Другий сезон серіалу "Венздей" вийшов на Netflix у два етапи. Перша частина з'явилася 6 серпня, а прем'єра другої відбулася 3 вересня. Після фіналу останніх епізодів глядачі запідозрили, що творці натякають на продовження історії.
І це не лише здогадки – третьому сезону справді бути. У матеріалі Кіно 24 розповімо, що вже відомо про продовження та чи оголошено дату прем'єри.
Чи буде 3 сезон серіалу "Венздей"?
Після виходу останніх серій серіалу "Венздей" на Netflix глядачі почали замислюватися, чи буде продовження цієї історії. І третій сезон справді вийде. Автори планують глибше розкрити персонажів та показати ще більше членів сімейки Адамс і їхні родинні таємниці.
Поки що шоуранери не діляться деталями сценарію, а дата прем'єри залишається невідомою. Відомо лише, що зйомки вже тривають. Тож глядачам залишається запастися терпінням і чекати на продовження, яке, без сумніву, здивує.
Що відомо про 2 сезон серіалу "Венздей"
- Фінальні серії другого сезону серіалу "Венздей" вийшли 3 вересня 2025 року.
- Другий сезон складається із восьми епізодів.
- Цього разу Дженна Ортеґа, яка грає головну роль у серіалі, стала ще й виконавчою продюсеркою та активно долучалась до розробки сценарію та свого образу. Цього разу сценарій став більш наповненим сценами жаху та темряви.
- У другому сезоні глядачі могли побачити нові обличчя. Серед них: Стів Бушемі, Тандіве Ньютон, Джоанна Ламлі, Леді Гага та інші.
- Загалом другий сезон отримав змішані відгуки глядачів. І хоча більшість із них після перегляду зазначають, що другий сезон виправдав себе, однак є і критики, які кажуть, що перший сезон все-таки був кращим.