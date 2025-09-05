Фанаты замерли в ожидании: будет ли 3 сезон культового сериала "Венздей" на Netflix
- Третий сезон сериала "Венздей" будет, но дата премьеры пока неизвестна, хотя съемки уже продолжаются.
- Второй сезон сериала вышел в два этапа и получил смешанные отзывы.
- В 3 сезоне авторы планируют глубже раскрыть персонажей и показать больше членов семейки Адамс.
Второй сезон сериала "Венздей" вышел на Netflix в два этапа. Первая часть появилась 6 августа, а премьера второй состоялась 3 сентября. После финала последних эпизодов зрители заподозрили, что создатели намекают на продолжение истории.
И это не только догадки – третьему сезону действительно быть. В материале Кино 24 расскажем, что уже известно о продолжении и объявлена ли дата премьеры.
Будет ли 3 сезон сериала "Венздей"?
После выхода последних серий сериала "Венздей" на Netflix зрители начали задумываться, будет ли продолжение этой истории. И третий сезон действительно выйдет. Авторы планируют глубже раскрыть персонажей и показать еще больше членов семейки Адамс и их семейные тайны.
Пока шоуранеры не делятся деталями сценария, а дата премьеры остается неизвестной. Известно лишь, что съемки уже продолжаются. Поэтому зрителям остается запастись терпением и ждать продолжения, которое, без сомнения, удивит.
Что известно о 2 сезоне сериала "Венздей"
- Финальные серии второго сезона сериала "Венздей" вышли 3 сентября 2025 года.
- Второй сезон состоит из восьми эпизодов.
- На этот раз Дженна Ортега, которая играет главную роль в сериале, стала еще и исполнительным продюсером и активно участвовала в разработке сценария и своего образа. На этот раз сценарий стал более наполненным сценами ужаса и темноты.
- Во втором сезоне зрители могли увидеть новые лица. Среди них: Стив Бушеми, Тандиве Ньютон, Джоанна Ламли, Леди Гага и другие.
- В общем второй сезон получил смешанные отзывы зрителей. И хотя большинство из них после просмотра отмечают, что второй сезон оправдал себя, однако есть и критики, которые говорят, что первый сезон все-таки был лучше.