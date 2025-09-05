Второй сезон сериала "Венздей" вышел на Netflix в два этапа. Первая часть появилась 6 августа, а премьера второй состоялась 3 сентября. После финала последних эпизодов зрители заподозрили, что создатели намекают на продолжение истории.

И это не только догадки – третьему сезону действительно быть. В материале Кино 24 расскажем, что уже известно о продолжении и объявлена ли дата премьеры.

Будет ли 3 сезон сериала "Венздей"?

После выхода последних серий сериала "Венздей" на Netflix зрители начали задумываться, будет ли продолжение этой истории. И третий сезон действительно выйдет. Авторы планируют глубже раскрыть персонажей и показать еще больше членов семейки Адамс и их семейные тайны.

Пока шоуранеры не делятся деталями сценария, а дата премьеры остается неизвестной. Известно лишь, что съемки уже продолжаются. Поэтому зрителям остается запастись терпением и ждать продолжения, которое, без сомнения, удивит.

Что известно о 2 сезоне сериала "Венздей"