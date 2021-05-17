"365 днів": Netflix знімає одразу дві нові частини скандальної еротичної драми

Стрімінговий сервіс Netflix знімає другу і третю частини польської еротичної драми "365 днів", яку гостро розкритикували після прем’єри минулого літа. Що відомо про продовження фільму – читайте у нашому матеріалі.

Що відомо про сюжет "365 днів"

Шанувальники еротичної драми в захваті від фільму "365 днів". Кінострічка вийшла на великий екран у лютому 2020 року та з 7 червня стала доступною на Netflix. І всього за кілька днів новинка польського кіно зуміла стати хітом за переглядами.

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У фільмі розповідається про харизматичного Массімо Торрічеллі, який після вбивства батька очолює сицилійську мафію.



Анна-Марія Сіклуцька, Мікеле Морроне у фільмі "365 днів" / Фото Kinorium

Директорка відділу продажу Лора в день народження їде до Сицилії, щоб врятувати свої невдалі стосунки. Однак в Італії все йде не за планом дівчини: красуня потрапляє в полон Массімо та має 365 днів, щоб закохатись в нього. Якщо ж у Лори не буде почуттів – її відпустять.

Однак сумувати дівчині не доводиться: Массімо влаштовує світські виходи для красуні, дарує їй дорогі подарунки та зваблює її.

Сюжет фільму створили за однойменним романом Бланки Ліпінської.

Еротична драма "365 днів": дивіться відео

Сюжет продовження еротичного фільму "365 днів"

За сюжетом, Лаура і Массімо знову разом, але їхні стосунки ускладнюються через сімейні зв'язки Массімо і дивного чоловіка, який з'являється в житті Лаури, щоб закохати її в себе і завоювати довіру за будь-яку ціну.

Зазначимо, що два сиквела виробляються власними силами Netflix і будуть оригінальним продуктом стрімінгу. Сиквели також будуть засновані на книжковій трилогії польської письменниці Бланки Ліпінської.

Для мене честь, що дві останні частини моєї трилогії ("Цей день" і "Наступні 365 днів") будуть зреалізовані на екрані Netflix. Я дуже рада показати шанувальникам у цілому світі цей свіжий погляд на персонажів і продовжити історію,

– розповіла Бланка Ліпінська.

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Акторський склад продовження еротичного фільму "365 днів"

В продовженні еротичного фільму знову зіграють виконавці головних ролей з першого фільму – Мікеле Морроне і Анна-Марія Сіклуцька. Також незмінними будуть режисери Барбара Бяловас і Томаш Мандес.



Еротичні кадри у фільмі "365 днів" / Фото Kinorium

Фільмування і дата прем’єри

Виробництво другого і третього фільмів почнеться у травні 2021 року у Польщі, а потім продовжиться в Італії. Два фільми будуть зніматися разом.

Прем’єру на Netflix планують на 2022 рік.