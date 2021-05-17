Що відомо про сюжет "365 днів"
Шанувальники еротичної драми в захваті від фільму "365 днів". Кінострічка вийшла на великий екран у лютому 2020 року та з 7 червня стала доступною на Netflix. І всього за кілька днів новинка польського кіно зуміла стати хітом за переглядами.
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У фільмі розповідається про харизматичного Массімо Торрічеллі, який після вбивства батька очолює сицилійську мафію.
Анна-Марія Сіклуцька, Мікеле Морроне у фільмі "365 днів" / Фото Kinorium
Директорка відділу продажу Лора в день народження їде до Сицилії, щоб врятувати свої невдалі стосунки. Однак в Італії все йде не за планом дівчини: красуня потрапляє в полон Массімо та має 365 днів, щоб закохатись в нього. Якщо ж у Лори не буде почуттів – її відпустять.
Однак сумувати дівчині не доводиться: Массімо влаштовує світські виходи для красуні, дарує їй дорогі подарунки та зваблює її.
Сюжет фільму створили за однойменним романом Бланки Ліпінської.
Еротична драма "365 днів": дивіться відео
Сюжет продовження еротичного фільму "365 днів"
За сюжетом, Лаура і Массімо знову разом, але їхні стосунки ускладнюються через сімейні зв'язки Массімо і дивного чоловіка, який з'являється в житті Лаури, щоб закохати її в себе і завоювати довіру за будь-яку ціну.
Зазначимо, що два сиквела виробляються власними силами Netflix і будуть оригінальним продуктом стрімінгу. Сиквели також будуть засновані на книжковій трилогії польської письменниці Бланки Ліпінської.
Для мене честь, що дві останні частини моєї трилогії ("Цей день" і "Наступні 365 днів") будуть зреалізовані на екрані Netflix. Я дуже рада показати шанувальникам у цілому світі цей свіжий погляд на персонажів і продовжити історію,
– розповіла Бланка Ліпінська.
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Акторський склад продовження еротичного фільму "365 днів"
В продовженні еротичного фільму знову зіграють виконавці головних ролей з першого фільму – Мікеле Морроне і Анна-Марія Сіклуцька. Також незмінними будуть режисери Барбара Бяловас і Томаш Мандес.
Еротичні кадри у фільмі "365 днів" / Фото Kinorium
Фільмування і дата прем’єри
Виробництво другого і третього фільмів почнеться у травні 2021 року у Польщі, а потім продовжиться в Італії. Два фільми будуть зніматися разом.
Прем’єру на Netflix планують на 2022 рік.
Що відомо про скандал еротичної драми "365 днів"
Викрадення дівчини, яке описане у фільмі, та спонукання її до сексу викликали гостру реакцію. Так, співачка Даффі заявила, що була жертвою сексуального насилля та вважає, що стрічку не повинні були ніде транслювати, щоб не заохочувати інших до насилля і не пропагувати секс-рабство.
Окрім цього, психологи побачили в ній так званий Стокгольмський синдром, коли жертва захищає свого кривдника та навіть закохується в нього.