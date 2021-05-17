Что известно о сюжете "365 дней"

Поклонники эротической драмы в восторге от фильма "365 дней". Кинолента вышла на большой экран в феврале 2020 года и с 7 июня стала доступной на Netflix. И всего за несколько дней новинка польского кино сумела стать хитом по просмотрам.

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В фильме рассказывается о харизматичном Массимо Торричелли, который после убийства отца возглавляет сицилийскую мафию.



Анна-Мария Сиклуцкая, Микеле Морроне в фильме "365 дней" / Фото Kinorium

Директор отдела продаж Лора в день рождения едет на Сицилию, чтобы спасти свои неудачные отношения. Однако в Италии все идет не по плану девушки: красавица попадает в плен к Массимо и имеет 365 дней, чтобы влюбиться в него. Если же у Лоры не возникнут чувства – ее отпустят.

Однако грустить девушке не приходится: Массимо устраивает светские выходы для красавицы, дарит ей дорогие подарки и соблазняет ее.

Сюжет фильма создали по одноименному роману Бланки Липинской.

Эротическая драма "365 дней": смотрите видео

Сюжет продолжения эротического фильма "365 дней"

По сюжету, Лаура и Массимо снова вместе, но их отношения осложняются из-за семейных связей Массимо и странного человека, который появляется в жизни Лауры, чтобы влюбить ее в себя и завоевать доверие любой ценой.

Отметим, что два сиквела снимаются собственными силами Netflix и будут оригинальным продуктом стриминга. Сиквелы также будут основаны на книжной трилогии польской писательницы Бланки Липинской.

Для меня честь, что две последние части моей трилогии ( "Этот день" и "Следующие 365 дней") будут реализованы на экране Netflix. Я очень рада показать поклонникам во всем мире этот свежий взгляд на персонажей и продолжить историю,

– рассказала Бланка Липинская.

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Актерский состав продолжение эротического фильма "365 дней"

В продолжении эротического фильма снова сыграют исполнители главных ролей из первого фильма – Микеле Морроне и Анна-Мария Сиклуцкая. Также неизменными будут режиссеры Барбара Бяловас и Томаш Мандес.



Эротические кадры в фильме "365 дней" / Фото Kinorium

Съемки и дата премьеры

Производство второго и третьего фильмов начнется в мае 2021 года в Польше, а затем продолжится в Италии. Два фильма будут сниматься вместе.

Премьеру на Netflix планируют на 2022 год.