Что известно о сюжете "365 дней"
Поклонники эротической драмы в восторге от фильма "365 дней". Кинолента вышла на большой экран в феврале 2020 года и с 7 июня стала доступной на Netflix. И всего за несколько дней новинка польского кино сумела стать хитом по просмотрам.
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В фильме рассказывается о харизматичном Массимо Торричелли, который после убийства отца возглавляет сицилийскую мафию.
Анна-Мария Сиклуцкая, Микеле Морроне в фильме "365 дней" / Фото Kinorium
Директор отдела продаж Лора в день рождения едет на Сицилию, чтобы спасти свои неудачные отношения. Однако в Италии все идет не по плану девушки: красавица попадает в плен к Массимо и имеет 365 дней, чтобы влюбиться в него. Если же у Лоры не возникнут чувства – ее отпустят.
Однако грустить девушке не приходится: Массимо устраивает светские выходы для красавицы, дарит ей дорогие подарки и соблазняет ее.
Сюжет фильма создали по одноименному роману Бланки Липинской.
Эротическая драма "365 дней": смотрите видео
Сюжет продолжения эротического фильма "365 дней"
По сюжету, Лаура и Массимо снова вместе, но их отношения осложняются из-за семейных связей Массимо и странного человека, который появляется в жизни Лауры, чтобы влюбить ее в себя и завоевать доверие любой ценой.
Отметим, что два сиквела снимаются собственными силами Netflix и будут оригинальным продуктом стриминга. Сиквелы также будут основаны на книжной трилогии польской писательницы Бланки Липинской.
Для меня честь, что две последние части моей трилогии ( "Этот день" и "Следующие 365 дней") будут реализованы на экране Netflix. Я очень рада показать поклонникам во всем мире этот свежий взгляд на персонажей и продолжить историю,
– рассказала Бланка Липинская.
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Актерский состав продолжение эротического фильма "365 дней"
В продолжении эротического фильма снова сыграют исполнители главных ролей из первого фильма – Микеле Морроне и Анна-Мария Сиклуцкая. Также неизменными будут режиссеры Барбара Бяловас и Томаш Мандес.
Эротические кадры в фильме "365 дней" / Фото Kinorium
Съемки и дата премьеры
Производство второго и третьего фильмов начнется в мае 2021 года в Польше, а затем продолжится в Италии. Два фильма будут сниматься вместе.
Премьеру на Netflix планируют на 2022 год.
Что известно о скандале с эротической драмой "365 дней"
Похищение девушки, которое описано в фильме, и принуждение ее к сексу вызвали острую реакцию. Так, певица Даффи заявила, что была жертвой сексуального насилия и считает, что ленту не должны были нигде транслировать, чтобы не поощрять других к насилию и не пропагандировать секс-рабство.
Кроме этого, психологи увидели в ней так называемый Стокгольмский синдром, когда жертва защищает своего обидчика и даже влюбляется в него.