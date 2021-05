Шоу "Секс і місто" дебютувало 1998 року і, безперечно, здійснило революцію на телебаченні. Глядачі побачили всі складнощі жіночої дружби, яка охопила такі табуйовані теми: секс, шлюб і побачення. І, звісно, серіал запам’ятався крутими модними моментами – ефектними образами із сумками-багетами, беретами й спідницями-пачками, які назавжди змінили підхід до вуличного стилю.

Про що буде перезапуск серіалу "Секс і місто"

Вперше про зйомки нових серій "Секс і місто" заговорили 24 грудня 2020 року. І тільки 11 січня представники HBO Max офіційно підтвердили ці чутки.

Згодом представник HBO Max поділився, довкола чого розвиватиметься сюжет перезапуску "Секс і місто". Він запевнив, що це буде зовсім інша історія Керрі Бредшоу, Міранди Гоббс і Шарлотти Йорк. Головним героїням виповнилось 50, а тому їхні будні дещо зміняться. Та як прогресивним американкам встигати за новими тенденціями в роботі чи моді – здається, за цим буде цікаво спостерігати.

Героїні спробують розповісти чесну історію про те, як в Нью-Йорку живуть жінки за 50,

– додав Кейсі Блойс.

And Just Like That матиме 10 серій. Зрозуміло, що не всі актори повернуться до своїх ролей. Про деталі акторського складу перезапуску серіалу "Секс і місто" – читайте далі в нашому матеріалі.

Керрі Бредшоу (Сара Джесіка Паркер)

Повертається



Сара Джесіка Паркер повернеться в перезапуск "Секс і місто" / Фото Vogue

У своєму інстаграм актриса впевнено оголосила, що наступне шоу без неї не обійдеться. Вона опублікувала тизер про майбутнє серіалу та розповідала різним ЗМІ про різні подробиці. В інтерв’ю Vanity Fair Паркер повідомила, що тема Covid-19 буде частиною сюжетної лінії.

Міранда Гоббс (Синтія Ніксон)

Повертається



Синтія Ніксон повернеться в перезапуск "Секс і місто" / Фото Vogue Востаннє глядачі бачили персонажа Синтії Ніксон у другій частині "Секс і місто".

Сюжет закінчується тим, що юристка-кар’єристка мириться зі своїм чоловіком Стівом після його роману. Цілком імовірно, що в нових епізодах творці пояснять, чи була терапія ефективною і чи не розлучилася пара, яка має спільного сина.

Шарлотта Йорк (Крістін Девіс)

Повертається



Крістін Девіс повернеться в перезапуск "Секс і місто" / Фото Vogue

Щира й чарівна Шарлотта в особі Крістін Девіс, – третя з дівочої компанії "Сексу й міста", також повернеться в нових серіях. У фільмах Шарлотта стала домогосподаркою, тож можна очікувати, що перезапуск зачепить тему її двох дітей, Лілі й Роуз, а також шлюбу із чоловіком Гаррі.

Саманта Джонс (Кім Кетролл)

Не повертається



Кім Кетролл не повернеться в перезапуск "Секс і місто" / Фото Vogue



Через публічний конфлікт із Сарою Джессікою Паркер актриса відмовилася від контракту.

Як і в реальному житті, люди входять у ваше життя і люди йдуть. Дружба згасає, і виникають нові дружні стосунки,

– сказав Кейсі Блойс, директор з питань контенту HBO Max.

Містер Біг (Кріс Нот)

Невідомо



Невідомо чи повернеться Кріс Нот в перезапуск "Секс і місто" / Фото Vogue

Шанувальники стали дуже сумні, з’ясувавши, що легендарний містер Біг більше не повернеться в перезапуск культового серіалу. Повідомлялося, що персонаж Кріса Нота не зніматиметься в нових серіях.

Однак, після статті в Page Six актор відповів на коментар в Instagram: "Дорогий містере Ноте... Заради всього святого, чому Ви не граєте мого улюбленого містера Біга?". У відповіді на інший коментар він таємниче зазначив: "Що ж, якщо на Page Six так сказано... це має бути правдою".

Ейдан Шоу (Джон Корбетт)

Повертається



Джон Корбетт повернеться в перезапуск "Секс і місто" / Фото Vogue

Джон Корбетт, що дебютував в оригінальному серіалі як хлопець Керрі, який працює у сфері виготовлення меблів, підтвердив своє повернення в перезапуску.

Я збираюся знятися в шоу... Думаю, я міг би бути в кількох епізодах, – зазначив Корбетт у бесіді з New York Post.

Стів Бреді (Девід Ейгенберг)

Невідомо



Невідомо чи повернеться Девід Ейгенберг в перезапуск "Секс і місто" / Фото Vogue

Таблоїд Page Six повідомив, що Стів Бреді, хлопець Міранди, ймовірно, не повернеться в нових серіях. Проте відомо, що актор Девід Ейгенберг вів переговори з продюсерами шоу про повернення. Поки не ясно, чи повернеться Стів.

Сміт Джеррод (Джейсон Льюїс)

Не повертається



Джейсон Льюїс не повернеться в перезапуск "Секс і місто" / Фото Vogue

Симпатичний кавалер Саманти, скоріше за все, не повернеться в серіал, тим паче, що Саманта уже не повернеться в стрічку. Про те, що продюсери шоу не запрошували його знятися в перезапуску, актор Джейсон Льюїс розповів Daily Front Row.

Гаррі Голденблатт (Еван Гендлер)

Невідомо



Невідомо чи повернеться Еван Гендлер в перезапуск "Секс і місто" / Фото Vogue

Ще немає офіційного підтвердження на роль у "Секс і місто 2". Проте ми щиро сподіваємося, що у перезапуску він насолоджуватиметься життям зі своєю сім’єю.

Стенфорд Блетч (Віллі Ґарсон)

Повертається



Віллі Ґарсон повернеться в перезапуск "Секс і місто" / Фото Vogue

Стенфорд Блетч неофіційно підтвердив своє повернення, розмістивши в Instagram повідомлення про And Just Like That. Крістін Девіс, яка виконує роль Шарлотти, також прокоментувала допис, написавши: "Звісно, Стенфорд повернеться!".