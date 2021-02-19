Еще одна новость о сюжете новых серий "Секса в большом городе" шокировала всех поклонников. В продолжении сериала не появится "мужчина мечты", которого играл актер Крис Нот.

Информацию распространили инсайдеры таблоида Page Six. По их словам, пока неизвестно, как авторы перезапуска сериала "Секс в большом городе" объяснят отсутствие мистера Бига в новых эпизодах. Однако актера Криса Нота, который играл этого персонажа, зрители точно не увидят в новом проекты HBO.

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Источники предполагают, что здесь могут использовать идею, которую планировали реализовать в 3 фильме "Секс в большом городе", который так и не поступил в производство. Там муж Кэрри Брэдшоу умер от инсульта.



Кэрри Брэдшоу и мистер Биг в сериале "Секс в большом городе" / Фото Life & Style

Кроме этого, зрители недосчитаются еще одного известного персонажа "Секс в большом городе". Речь идет о муже Миранды – Стива, которого сыграл актер Дэвид Эйгенберг. Как объяснят его отсутствие в ленте, пока неизвестно.



"Секс в большом городе": в новых сериях не будет Стива / Фото Yahoo

Что известно о перезапуске "Секса в большом городе"