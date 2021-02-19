Без мужчины мечты: в СМИ узнали интересные детали новых серий "Секс и город"
Еще одна новость о сюжете новых серий "Секса в большом городе" шокировала всех поклонников. В продолжении сериала не появится "мужчина мечты", которого играл актер Крис Нот.
Источник:Page Six
Информацию распространили инсайдеры таблоида Page Six. По их словам, пока неизвестно, как авторы перезапуска сериала "Секс в большом городе" объяснят отсутствие мистера Бига в новых эпизодах. Однако актера Криса Нота, который играл этого персонажа, зрители точно не увидят в новом проекты HBO.
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Источники предполагают, что здесь могут использовать идею, которую планировали реализовать в 3 фильме "Секс в большом городе", который так и не поступил в производство. Там муж Кэрри Брэдшоу умер от инсульта.
Кэрри Брэдшоу и мистер Биг в сериале "Секс в большом городе" / Фото Life & Style
Кроме этого, зрители недосчитаются еще одного известного персонажа "Секс в большом городе". Речь идет о муже Миранды – Стива, которого сыграл актер Дэвид Эйгенберг. Как объяснят его отсутствие в ленте, пока неизвестно.
"Секс в большом городе": в новых сериях не будет Стива / Фото Yahoo
Что известно о перезапуске "Секса в большом городе"
- Первые слухи о съемках новых серий "Секс в большом городе" распространились в декабре 2020 года. Вскоре представители HBO официально подтвердили, что готовятся к съемкам этого проекту.
- Сериал выйдет под названием And Just Like That. Дебютный тизер с кадрами Нью-Йорка и голосом Кэрри Брэдшоу уже появился в сети.
- К своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. А вот Ким Кэтролл, которая играла зажигательную Саманту, зрители не увидят в ленте.
- Известно, что съемки 2 фильма "Секс в большом городе" завершились громким скандалом. Ким Кэтролл вроде требовала большего гонорара, который уже получала Сара Джессика Паркер. Впоследствии актриса агрессивно ответила на слова соболезнования, которые Сара выразила за внезапной смерти брата Ким Кэтролл. В сообщении исполнительница роли Саманты назвала коллегу лицемеркой и подчеркнула, что они не являются подругами.
- Ким Кэтролл не подписала контракт на создание новых эпизодов "Секс в большом городе". Героиню будет заменять другая актриса, а авторы проекту введут в сюжет двух новых персонажей.
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