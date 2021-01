Авторы сериала "Секс в большом городе" нашли решение проблем после отказа Ким Кэтролл от съемок. Героиню Саманту заменят сразу 2 новых персонажа. Что известно о решениях продюсеров "Секс в большом городе" и деталях новых эпизодов – читайте в материале.

Замена Саманты в новых эпизодах "Секс в большом городе"

Новости о продолжении сериала "Секс в большом городе" не сходят с первых полос всех западных СМИ. Все потому, что исполнительница одной из главных ролей Ким Кэтролл отказалась от съемок в проекте. Ее решение было прогнозируемым, учитывая конфликт с актрисой Сарой Джессикой Паркер. И пока зрители тщательно следят за всеми новостями относительно новых эпизодов "Секса в большом городе", в The Daily Mail поспешили поделиться эксклюзивной информацией о съемках.

Пройдите тест Как хорошо вы помните сериал "Секс в большом городе"

По словам инсайдеров, отсутствие Саманты Джонс в кадре не сделает ленту менее интересной. На замену Ким Кэтролл уже пригласили двух актрис, которые сыграют новых подруг знаменитой тройки – Кэрри, Миранды и Шарлотты.

"Смешно, что жизнь в таком "плавильном котле", как Нью-Йорк, изображалась исключительно глазами белых женщин. Саманта не вернется, но мы представим двух новых персонажей, сильных и смелых женщин, которые помогут презентовать сериал новому поколению зрителей и более точно отразить мир, в котором мы живем. Настало время показать в шоу лица и жизни настоящих женщин Нью-Йорка в 2021 году", – отметили инсайдеры.

Подтвердила эти слухи и Сара Джессика Паркер. На днях она заявила, что четвертой подруги в "Сексе в большом городе" не будет, поэтому Саманту не будут заменять одним персонажем. В то же время зрители познакомятся с новыми героинями шоу.

Мы не собираемся вводить нового персонажа. У нас есть Нью-Йорк в качестве четвертого героя, а также другие персонажи, которых нам не терпится показать,

– рассказала репортерам Сара Джессика Паркер.

Сейчас же в сети обнародовали первый официальный тизер новых серий "Секс в большом городе". Сериал выйдет с названием And Just Like That…

Ким Кэтролл отказалась от съемок в "Сексе в большом городе"

Весной 2021 года в Голливуде состоится долгожданная перезагрузка культового сериала "Секс в большом городе". К своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. А вот знаменитую Саманту в исполнении Ким Кэтролл зрителям не стоит ожидать: актриса отказалась от контракта и не появится на одной площадке со своими коллегами.

Причин такого решения может быть несколько. В СМИ отмечают, что Ким Кэтролл узнала о гонорарах Сары Джессики Паркер, которые значительно превышают ее оплату. В знак протеста актриса отказалась сниматься в 3 части фильма "Секс в большом городе", из-за чего проект вообще закрыли. Ситуацию прокомментировала голливудская Кэрри Брэдшоу, которая заявила: требования ее коллеги были неадекватными, потому продюсеры и не приняли их.

Интересно Новые серии "Секс в большом городе" будут без Саманты: реакция Ким Кэтролл на предстоящие съемки

Впоследствии конфликт между двумя красавицами обострился. Сара Джессика Паркер выразила соболезнования Ким Кэтролл из-за смерти ее брата. На это возмущенная актриса ответила: "Прекрати использовать нашу трагедию для восстановления собственного имиджа милой девушки".

Сейчас Сара Джессика Паркер прокомментировала отсутствие Ким в новых эпизодах. Она заявила, что не испытывает вражды к коллеге по сериалу "Секс в большом городе", а в сценарии нет места для Саманты Джонс.

Я не испытываю к ней неприязни. Я никогда не говорила ничего подобного. И никогда не скажу. Саманта не является частью этой истории. Но она всегда будет частью нас. Неважно, где мы и чем занимаемся,

– написала Сара Джессика Паркер.