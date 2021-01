Автори серіалу "Секс і місто" знайшли вирішення проблем після відмови Кім Кетролл від зйомок. Героїню Саманту замінять одразу 2 нових персонажі. Що відомо про рішення продюсерів "Секс і місто" та деталі нових епізодів – читайте у матеріалі.

Заміна Саманти у нових епізодах "Секс і місто"

Новини про продовження серіалу "Секс і місто" не сходять з перших шпальт усіх західних ЗМІ. Все тому, що виконавиця однієї з головних ролей Кім Кетролл відмовилась від зйомок у проєкті. Її рішення було прогнозованим, зважаючи на конфлікт з актрисою Сарою Джессікою Паркер. І поки глядачі ретельно стежать за всіма новинами щодо нових епізодів "Сексу і місто", у The Daily Mail поквапились поділитись ексклюзивною інформацією про зйомки.

За словами інсайдерів, відсутність Саманти Джонс у кадрі не зробить стрічку менш цікавою. На заміну Кім Кетролл вже запросили двох актрис, які зіграють нових подруг знаменитої трійки – Керрі, Міранди та Шарлотти.

"Смішно, що життя в такому "плавильному казані", як Нью-Йорк, зображувалося виключно очима білих жінок. Саманта не повернеться, але ми представимо двох нових персонажів, сильних і сміливих жінок, які допоможуть презентувати серіал новому поколінню глядачів і більш точно відобразити світ, в якому ми живемо. Настав час показати в шоу обличчя і життя справжніх жінок Нью-Йорка в 2021 році", – зазначили інсайдери.

Підтвердила ці чутки і Сара Джессіка Паркер. Днями вона заявила, що четвертої подруги у "Секс і місто" не буде, тому Саманту не замінятимуть одним персонажем. Водночас глядачі познайомляться з новими героїнями шоу.

Ми не збираємося вводити нового персонажа. У нас є Нью-Йорк в якості четвертого героя, а також інші персонажі, яких нам не терпиться показати,

– розповіла репортерам Сара Джессіка Паркер.

Наразі ж у мережі оприлюднили перший офіційний тизер нових серій "Секс і місто". Серіал вийде з назвою And Just Like That…

Кім Кетролл відмовилась від зйомок "Секс і місто"

Весною 2021 році у Голлівуді відбудеться довгоочікуване перезавантаження культового серіалу "Секс і місто". До своїх ролей повернуться Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс. А от знаменитої Саманти у виконанні Кім Кетролл глядачам не варто очікувати: актриса відмовилась від контракту та не з'явиться на одному майданчику зі своїми колегами.

Причин такого рішення може бути кілька. У ЗМІ наголошують, що Кім Кетролл дізналась про гонорари Сари Джессіки Паркер, які значно перевищують її оплату. У знак протесту актриса відмовилась зніматись у 3 частині фільму "Секс і місто", через що проєкт взагалі закрили. Ситуацію прокоментувала голлівудська Керрі Бредшоу, яка заявила: вимоги її колеги були неадекватними, тому й продюсери не прийняли їх.

Згодом конфлікт між двома красунями загострився. Сара Джессіка Паркер висловила співчуття Кім Кетролл через смерть її брата. На це обурена актриса відповіла: "Припини використовувати нашу трагедію для відновлення власного іміджу милої дівчини".

Наразі Сара Джессіка Паркер прокоментувала відсутність Кім у нових епізодах. Вона заявила, що не відчуває ворожнечі до колеги по серіалу "Секс і місто", а в сценарії немає місця для Саманти Джонс.

Я не відчуваю до неї неприязні. Я ніколи не говорила нічого подібного. І ніколи не скажу. Саманта не є частиною цієї історії. Але вона завжди буде частиною нас. Неважливо, де ми і чим займаємося,

– написала Сара Джессіка Паркер.