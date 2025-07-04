Глядачі обожнювали акторок, які зіграли головні ролі. У матеріалі Кіно 24 ми покажемо, як нині виглядають ці акторки. До речі, раніше ми показували, як змінились актори серіалу "Байдиківка", який також "родом із дитинства".

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Кариба Хейн

Кариба Хейн у серіалі "H2O: Просто додай води" зіграла роль Ріккі Чедвік – одієї із трьох головних героїнь серіалу. Ріккі приєднується до Клео й Емми після того, як усі вони потрапляють на острів Макко й перетворюються на русалок. Її сила полягає у вмінні кип'ятити воду та контролювати тепло.

Сьогодні акторці уже 36 років, рік тому вона одружилась, а вже нині є мамою крихітного малюка. Ось, як Кариба виглядає зараз:

Фібі Тонкін

Фібі Тонкін у серіалі "H2O: Просто додай води" зіграла роль Клео Серторі – однієї із трьох головних русалок. Вона була сором'язливою дівчиною, якій спершу не подобалась вода, але згодом вона змогла опанувати форму та об'єми води, а пізніше навіть впливати на вітер.

Сьогодні Фібі Тонкін уже 35 років і зовсім нещодавно стало відомо, що вона одружилася з австралійським актором. Окрім того, вона сьогодні не тільки акторка, а і модель. Її можна побачити на обкладинках журналу Vogue та багатьох інших виданнях. Ось як виглядають весільні фотокартки акторки:

Клер Голт

Клер Голт зіграла роль Емми Гілберт – однієї з трьох головних русалок у перших двох сезонах. Емма – відповідальна, впевнена в собі та організована дівчина, чемпіонка з плавання, яка отримала здатність заморожувати воду, а згодом і керувати льодом, снігом і хмарами. Однак акторка залишила серіал після завершення 2 сезону.

Сьогодні Клер 37 років і судячи із фотокарток у соцмережах, вона була на весіллі у своєї подруги по серіалу Фібі Тонкін.

Сама ж акторка активно веде свої соцмережі та ділиться фотографіями зі свого життя.