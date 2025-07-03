У матеріалі Кіно 24 ми підготували фотопорівняння, яке точно здивує всіх, хто любив цю стрічку. Найяскравіші герої "Байдиківки" та актори, які їх втілили, – у нашій новій підбірці.

Рекомендуємо Її обожнювали українці: що відомо про покійну зірку "Коли ми вдома" Тетяну Шелігу

Як змінились актори, які зіграли ролі у "Байдиківці"

Джуліанна Роуз Морьелло

Стефані – дівчинка з яскраво-рожевим волоссям – надихала дітей рухатися, займатися спортом і дбати про здоров’я. Її роль у серіалі виконала 12-річна американка з італійським корінням – Джуліанна Роуз Маур'єлло. Вона знімалася у двох сезонах шоу з 2004 по 2007 рік.

У 2008-му юна актриса отримала Денну премію "Еммі" – телевізійний еквівалент Оскара – у номінації "Видатний виконавець у дитячих програмах". Після цього вона майже зникла з телеекранів. Зараз акторці 34 роки.



Джуліанна Роуз Морьелло у ролі Стефані та у реальному житті / Колаж Кіно 24

Стефан Карл Стефанссон

Ісландський актор Стефан Карл Стефанссон зіграв головного лиходія у популярному дитячому шоу "Байдиківка". Він був одним із ключових акторів проєкту протягом десяти років – аж до остаточного закриття серіалу у 2014 році. На жаль, актора вже немає з нами – він помер у віці 43 років після тривалої боротьби з раком.



Стефан Карл Стефанссон у серіалі "Байдиківка" та у реальному житті / Колаж Кіно 24

Магнус Шевінг

Магнус Шевінг – ісландський письменник, продюсер, підприємець і спортсмен. Він також є автором серіалу та виконавцем ролі Спортакуса – одного з головних персонажів "Байдиківки". У це важко повірити, але сьогодні актору вже 60 років.



Магнус Шевінг / Колаж Кіно 24

Девід Меттью Фельдман

Девід Меттью Фельдман також виконував роль у серіалі "Байдиківка". Він зіграв мера Мілфорд Мінсвелла, який також є дядьком Стeфані — доброзичливий, іноді трохи розсіяний міський голова. Сьогодні актору 52 роки.



Девід Меттью Фельдман у серіалі "Байдиківка" та у реальному житті / Колаж Кіно 24

До речі, раніше ми також показали, як змінилась Анна Поліщук, яка зіграла роль Віки Ковальової у "Сватах".