Ще одна новина про сюжет нових серій "Секс і місто" шокувала всіх прихильників. У продовженні серіалу не з'явиться "чоловік мрії", якого грав актор Кріс Нот.

Інформацію поширили інсайдери таблоїду Page Six. За їхніми словами, поки невідомо, як автори перезапуску серіалу "Секс і місто" пояснять відсутність містера Біга у нових епізодах. Однак актора Кріса Нота, який грав цього персонажа, глядачі точно не побачать у новому проєкті HBO.

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Джерела припускають, що тут можуть використати ідею, яку планували реалізувати у 3 фільмі "Секс і місто", який так і не надійшов у виробництво. Там чоловік Керрі Бредшоу помер від інсульту.



Керрі Бредшоу і містер Біг у серіалі "Секс і місто" / Фото Life & Style

Окрім цього, глядачі недорахуються ще одного відомого персонажа "Секс і місто". Мова йде про чоловіка Міранди – Стіва, якого зіграв актор Девід Ейгенберг. Як пояснять його відсутність у стрічці, поки невідомо.



"Секс і місто": у нових серіях не буде Стіва / Фото Yahoo

Що відомо про перезапуск "Секс і місто"