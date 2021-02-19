Без чоловіка мрії: у ЗМІ дізнались цікаві деталі нових серій "Секс і місто"
Ще одна новина про сюжет нових серій "Секс і місто" шокувала всіх прихильників. У продовженні серіалу не з'явиться "чоловік мрії", якого грав актор Кріс Нот.
Джерело:Page Six
Інформацію поширили інсайдери таблоїду Page Six. За їхніми словами, поки невідомо, як автори перезапуску серіалу "Секс і місто" пояснять відсутність містера Біга у нових епізодах. Однак актора Кріса Нота, який грав цього персонажа, глядачі точно не побачать у новому проєкті HBO.
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Джерела припускають, що тут можуть використати ідею, яку планували реалізувати у 3 фільмі "Секс і місто", який так і не надійшов у виробництво. Там чоловік Керрі Бредшоу помер від інсульту.
Керрі Бредшоу і містер Біг у серіалі "Секс і місто" / Фото Life & Style
Окрім цього, глядачі недорахуються ще одного відомого персонажа "Секс і місто". Мова йде про чоловіка Міранди – Стіва, якого зіграв актор Девід Ейгенберг. Як пояснять його відсутність у стрічці, поки невідомо.
"Секс і місто": у нових серіях не буде Стіва / Фото Yahoo
Що відомо про перезапуск "Секс і місто"
- Перші чутки про зйомки нових серій "Секс і місто" поширились у грудні 2020 року. Згодом представники HBO офіційно підтвердили, що готуються до зйомок цього проєкту.
- Серіал вийде із назвою And Just Like That. Дебютний тизер із кадрами Нью-Йорка і голосом Керрі Бредшоу вже з'явився у мережі.
- До своїх ролей повернуться Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс. А от Кім Кетролл, яка грала запальну Саманту, глядачі не побачать у стрічці.
- Відомо, що зйомки 2 фільму "Секс і місто" завершились гучним скандалом. Кім Кетролл начебто вимагала більшого гонорару, який вже отримувала Сара Джессіка Паркер. Згодом актриса агресивно відповіла на слова співчуття, які Сара висловила через раптову смерть брата Кім Кетролл. У повідомленні виконавиця ролі Саманти назвала колегу лицеміркою та наголосила, що вони не є подругами.
- Кім Кетролл не підписала контракт на створення нових епізодів "Секс і місто". Героїню не буде заміняти інша актриса, а автори проєкту введуть у сюжет двох нових персонажів.
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