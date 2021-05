Свою режиссерскую деятельность Джордж Лукас ведет уже более 50-ти лет – со времен своего первого фильма в 1966 году. Режиссер принял участие в более чем 62 фильмах, 5 сериалах, озвучил 19 мультфильмов. Мы собрали "сливки" из работ Лукаса, которые отвоевали лучшие отзывы кинокритиков и зрителей.

Франшиза "Звездных войн"

1. "Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза"

Год: 1999

Рейтинг IMDb: 6,5

Оригинальное название: Star Wars: Episode I – The Phantom Menace

Двое джедаев спасаются от вражеской блокады, чтобы найти союзников и найти молодого парня, который может принести равновесие Силе – Энакина Скайуокера. Но древние ситхи требуют своей первоначальной славы.

"Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза" 1999: смотреть трейлер онлайн

2. "Звездные войны: Эпизод 2 – Атака клонов"

Год: 2002

Рейтинг IMDb: 6,5

Оригинальное название: Star Wars: Episode II - Attack of the Clones

Через десять лет после первой встречи Энакина Скайуокера с Падме Амидалой между ними зарождается запретная любовь, тогда как Оби-Ван Кеноби расследует покушение на сенатора и обнаруживает тайную армию клонов, созданную для джедаев.

"Звездные войны: Эпизод 2 – Атака клонов" 2002: смотреть трейлер онлайн

3. "Звездные войны: Эпизод 3 – Месть ситхов"

Год: 2005

Рейтинг IMDb: 7,5

Оригинальное название: Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith

Через три года после войны клонов джедаи спасли Палпатина от графа Дуку. Пока Оби-Ван преследует новую угрозу, Энакин выступает двойным агентом между Советом джедаев и Палпатином, и его заманивают в зловещий план управления галактикой.

"Звездные войны: Эпизод 3 – Месть ситхов" 2005: смотреть трейлер онлайн

4. "Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда"

Год: 1977

Рейтинг IMDb: 8,6

Оригинальное название: Star Wars: Episode IV – New Hope

Люк Скайуокер объединяет усилия с рыцарем-джедаем, самоуверенным пилотом, вуки и двумя дроидами, чтобы спасти галактику от боевой станции, уничтожающей мир империи, одновременно пытаясь спасти принцессу Лею от таинственного Дарта Вейдера.

"Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда" 1977: смотреть трейлер онлайн

5. "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар"

Год: 1980

Рейтинг IMDb: 8,7

Оригинальное название: Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back

После того, как повстанцы жестоко побеждают империю, Люк Скайуокер начинает обучение джедаев с Йодой, в то время как его друзей преследует Дарт Вейдер и охотник за головами по имени Боба Фетт.

"Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар" 1980: смотреть трейлер онлайн

6. "Звездные войны: Эпизод 6 – Возвращение джедая"

Год: 1983

Рейтинг IMDb: 8,3

Оригинальное название: Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi

После смелой миссии-спасения Хана Соло от Хабби Джабби повстанцы отправляются в Эндор, чтобы уничтожить вторую Звезду смерти. Тем временем Люк пытается помочь Дарту Вейдеру вернуться с темной стороны, не попав в ловушку императора.

"Звездные войны: Эпизод 6 – Возвращение джедая" 1983: смотреть трейлер онлайн

Франшиза об Индиане Джонсе

1. "Индиана Джонс: В поисках утраченного Ковчега"

Год: 1981

Рейтинг IMDb: 8,4

Оригинальное название: Raiders of the Lost Ark

В 1936 году правительство США наняло археолога и авантюриста Индиану Джонса для поиска Ковчега Завета, прежде чем нацисты Адольфа Гитлера смогут получить его чрезвычайные силы.

"Индиана Джонс: В поисках утраченного Ковчега" 1981: смотреть трейлер онлайн

2. "Индиана Джонс и Храм Судьбы"

Год: 1984

Рейтинг IMDb: 7,5

Оригинальное название: Indiana Jones and the Temple of Doom

В 1935 году Индиана Джонс прибывает в Индию, которая все еще входит в Британскую империю. Его просят найти мистический камень. Затем он наталкивается на тайный культ, совершающий порабощения людей и человеческие жертвы в катакомбах древнего дворца.

"Индиана Джонс и Храм Судьбы" 1984: смотреть трейлер онлайн

3. "Индиана Джонс и Последний крестовый поход"

Год: 1989

Рейтинг IMDb: 8,2

Оригинальное название: Indiana Jones and the Last Crusade

В 1938 году, после того, как его отец профессор Генри Джон-старший исчезает во время преследования Святого Грааля, профессор Генри "Индиана" Джонс-младший снова оказывается против нацистов Адольфа Гитлера, чтобы помешать им.

"Индиана Джонс и Последний крестовый поход" 1989: смотреть трейлер онлайн

4. "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"

Год: 2008

Рейтинг IMDb: 6,1

Оригинальное название: Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

В 1957 году археолог и авантюрист доктор Генри "Индиана" Джонс-младший возвращается к работе и попадает в Советский заговор. На этот раз его цель – раскрыть тайну артефактов, известных как хрустальные черепа.

"Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" 2008: смотреть трейлер онлайн