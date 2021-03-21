"Мандалорец" за кулисами: показали, как создавали спецэффекты для эпического сериала – видео
В сети появилось видео с этапами разработки спецэффектов для второго сезона "Мандалорц". Конечно, без зеленого фона и 3D-моделирования не обошлось, но использование миниатюр космических кораблей в стиле старых "Звездных Войн" никуда не исчезло.
Источник:Screenrant
Ролик появился на ютуб-аккаунте студии Industrial Light & Magic (ILM). Над созданием эффектов работали все 5 подразделений студии в 5 разных странах, но иногда привлекали и другие студии под присмотром "ILM".
К теме 20 сериалов по "Звездным войнам" и Marvel: полный список запланированных премьер Disney+
К восьми эпизодам второго сезона "Мандалорц" было присоединено около 5 тысяч кадров с различными эффектами. И это без учета дополнительных работ в реальном времени.
"ILM" использовала каждый возможный трюк – от стандартных миниатюр и "кукловодства" до удивительных анимаций, спецэффектов и фотореалистичной компьютерной графики.
Как создавали спецэффекты к "Мандалорцу": смотрите видео
Что известно о студии Industrial Light & Magic
"Industrial Light & Magic" – это американская студия, которая занимается созданием визуальных эффектов для кинофильмов. Она появилась в 1975 году и с тех пор поработала над созданием спецэффектов к около 300 фильмам, тем самым даровав зрителям новые и невероятные впечатления.
Вы могли видеть работу студии в таких картинах:
- "Трансформеры"
- "Гарри Поттер"
- "Парк Юрского периода"
- "Индиана Джонс"
- И, конечно, все части "Звездных войн"
К слову, третий сезон "Мандалорца" следует ожидать в 2022 году. Но без Джины Карано, которая играла Кару Дюн. Ее уволили, а замену искать не будут. Поэтому персонажку просто уберут из сериала.
Поделиться новостью