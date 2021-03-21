В сети появилось видео с этапами разработки спецэффектов для второго сезона "Мандалорц". Конечно, без зеленого фона и 3D-моделирования не обошлось, но использование миниатюр космических кораблей в стиле старых "Звездных Войн" никуда не исчезло.

Ролик появился на ютуб-аккаунте студии Industrial Light & Magic (ILM). Над созданием эффектов работали все 5 подразделений студии в 5 разных странах, но иногда привлекали и другие студии под присмотром "ILM".

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К восьми эпизодам второго сезона "Мандалорц" было присоединено около 5 тысяч кадров с различными эффектами. И это без учета дополнительных работ в реальном времени.

"ILM" использовала каждый возможный трюк – от стандартных миниатюр и "кукловодства" до удивительных анимаций, спецэффектов и фотореалистичной компьютерной графики.

Как создавали спецэффекты к "Мандалорцу": смотрите видео

Что известно о студии Industrial Light & Magic

"Industrial Light & Magic" – это американская студия, которая занимается созданием визуальных эффектов для кинофильмов. Она появилась в 1975 году и с тех пор поработала над созданием спецэффектов к около 300 фильмам, тем самым даровав зрителям новые и невероятные впечатления.

Вы могли видеть работу студии в таких картинах:

"Трансформеры"

"Гарри Поттер"

"Парк Юрского периода"

"Индиана Джонс"

И, конечно, все части "Звездных войн"