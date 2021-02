После увольнения Джины Карано с Lucasfilm сторонники "Звездных войн" беспокоились, получит ли героиня Кара Дюн новое лицо в 3 сезоне "Мандалорца" и будущих спин-оффах. И если да, то кто сыграет эту роль.

Накануне инсайдер Майки Саттон заявил, что на эту роль подберут новую актрису. Но позже представители Disney подтвердили, что героиню просто уберут из сериала.

То есть вследствие увольнения Джины Карано фанаты сериала больше не увидят Кару Дюн вообще. А как раз до скандала с увольнением стало известно, что Карано должна была сыграть в шоу "Рейнджеры Новой Республики". Будет ли этот спин-офф теперь вообще – пока неизвестно.

Как пишет The Hollywood Reporter , Disney и Lucasfilm заявили, что агенты Джины Карано вели переговоры о значительном увеличении заработной платы для звезды. Но в компании были недовольны ее поедением в социальных сетях и предупреждали, чтобы она сбила обороты. К слову, н а тот момент звезда зарабатывала от 25 до 50 000 долларов за эпизод.

Ранее Карано сообщила , что Disney и Lucasfilm запретили ей участвовать в прес-туре 2 сезона "Мандалорца", потому что она отказалась приносить подготовленные студией слова извинения в адрес трансгендеров, которых до этого высмеивала.

Это было неистово, но я не хотела отвлекать от тяжелой работы всех, кто трудился над проектом, поэтому согласилась. Это был последний раз, когда со мной связались по поводу каких-либо публичных заявлений или извинений от Lucasfilm. О том, что меня уволили, я узнала через социальные сети, как и все остальные,

– заявила актриса.

Основное о скандале между Джиной Карано и Lucasfilm: