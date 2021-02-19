Кто заменит Джину Карано в сериале "Мандалорец": ответ Disney
После увольнения Джины Карано с Lucasfilm сторонники "Звездных войн" беспокоились, получит ли героиня Кара Дюн новое лицо в 3 сезоне "Мандалорца" и будущих спин-оффах. И если да, то кто сыграет эту роль.
Источник:IndieWire
Накануне инсайдер Майки Саттон заявил, что на эту роль подберут новую актрису. Но позже представители Disney подтвердили, что героиню просто уберут из сериала.
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То есть вследствие увольнения Джины Карано фанаты сериала больше не увидят Кару Дюн вообще. А как раз до скандала с увольнением стало известно, что Карано должна была сыграть в шоу "Рейнджеры Новой Республики". Будет ли этот спин-офф теперь вообще – пока неизвестно.
Как пишет The Hollywood Reporter, Disney и Lucasfilm заявили, что агенты Джины Карано вели переговоры о значительном увеличении заработной платы для звезды. Но в компании были недовольны ее поедением в социальных сетях и предупреждали, чтобы она сбила обороты. К слову, на тот момент звезда зарабатывала от 25 до 50 000 долларов за эпизод.
Ранее Карано сообщила, что Disney и Lucasfilm запретили ей участвовать в прес-туре 2 сезона "Мандалорца", потому что она отказалась приносить подготовленные студией слова извинения в адрес трансгендеров, которых до этого высмеивала.
Это было неистово, но я не хотела отвлекать от тяжелой работы всех, кто трудился над проектом, поэтому согласилась. Это был последний раз, когда со мной связались по поводу каких-либо публичных заявлений или извинений от Lucasfilm. О том, что меня уволили, я узнала через социальные сети, как и все остальные,
– заявила актриса.
Основное о скандале между Джиной Карано и Lucasfilm:
- В течение длительного времени Джина Карано высмеивала трансгендерных и небинарних людей, а также "ставила под вопрос" ношение защитной маски во время пандемии.
- Но в феврале 2021 последней каплей стало то, что Карано сравнила современную власть США с нацистской Германией, а "отношение к консервантам" – с геноцидом евреев.
- Сеть возмутили слова актрисы. Тем более, что во время штурма Капитолия, к которому подстрекал Трамп, погибло 5 человек. Поэтому люди начали активно распространять сообщения с хэштегом #FireGinaCarano ( "увольте Джину Карано").
- К мнению американцев прислушивались кинопроизводители. Они заверили, что Карано больше не появится ни в последующих сериях "Мандалорца", ни в любой другой ленте франшизы "Звездные войны".
- Кроме этого, агентство UTA, которое представляло Джину Карин в Голливуде, тоже отказалось от сотрудничества с ней.
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