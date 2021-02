Актрису Джину Карано уволили из сериала "Мандалорец" и других проектов по франшизе "Звездные войны". И пока карьера воспалительной брюнетки идет на спад, ее коллега по картине Педро Паскаль наоборот получил роль в экранизации игры The Last of Us.

Информацию о результатах кастингов обнародовал режиссер Кантемир Балагов, который является автором пилотного эпизода The Last of Us. По его словам, главную роль в сериале получил Педро Паскаль, хорошо известный зрителям по проекту "Мандалорец" и "Чудо-женщина 1984". А вот коллегой актера выступит талантливая Белла Рэмси.

Информацию о предстоящих съемках подтвердил и сам Педро Паскаль. В инстаграме он разместил кадр из видеоигры The Last of Us и добавил фразу своего героя: "Не имеет значения, продолжай искать что-то, за что бороться".

Что известно о сериале The Last of Us

По данным Deadline, разработкой сюжета занимался Нил Дракманн. За основу нового сериала он взял популярную видеоигру The Last of Us. 14-летняя девочка Элли выживает после пандемии церебральной инфекции, однако остается одна, ее родители умирают во время вспышки болезни. Защитником главной героини выступит безжалостный контрабандист Джоэл. Он будет пытаться вывезти ребенка из репрессивной карантинной зоны. Вместе главным героям придется преодолеть немало трудностей и пересечь США, утопающих в постапокалиптической разрухе.

Актеры сериала

О съемках сериала было известно еще в ноябре 2020 года. Над проектом будут работать Крэйг Мазин и Кэролин Штраусс. Главные роли исполнят:

Педро Паскаль – Джоэл

Белла Рэмси – Элли

Какие актеры еще присоединятся к съемкам The Last of Us, пока неизвестно.

Скандал с Джиной Карано: коротко о главном

Актриса Джина Карано не раз попадала в скандальные новости. То она блокировала все аккаунты, где поддерживалось движение Black Lives Matter, то использовала местоимения, которые воспринимали как насмешку над трансгендерами, или же высказывала мнение о теории заговоров касательно вакцинации. Но новый скандальный пост Джины Карано может и вовсе разрушить ее карьеру, сообщил Deadline.

Кинозвезда сравнила политическую ситуацию в США с геноцидом евреев в 1930-х годах. По словам Джины Карано, "ненависть к кому-то из-за его политических взглядов" является тем же, что делал Третий Рейх с представителями национальных меньшинств. Таким образом Карано поддержала республиканцев.

Пост актрисы вызвал гневные сообщения в сети, а американцы даже создали хэштег #FireGinaCarano ( "Увольте Джину Карано"). Авторы сериала "Мандалорец" заявили, что Джина Карано уволена из этого проекта и не появится ни в одной из лент киновселенной "Звездных войн".