Представители студии Lucasfilm разорвали контракт с голливудской актрисой Джиной Карано. Брюнетка играла Кару Дюн в популярном сериале "Мандалорец". Поэтому в следующих сезонах этого проекта зрители не увидят Джину Карано.

Не скрывали кинопроизводители и причины увольнения Джины Карано. Оказалось, актриса опубликовала сообщение в тиктоке, в котором сравнила геноцид с современной политикой США. После резонанса в сети Джина Карано быстро удалила сообщение, однако подписчики ее блога сделали копию текста.

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"Евреев били на улицах не нацистские солдаты, а их соседи... даже дети. Так что историю редактируют, многие сегодня не осознают, что для того, чтобы дойти до точки, в которой нацистские солдаты могли запросто собрать тысячи евреев, сначала правительство заставило своих же соседей ненавидеть их только за то, что они евреи. Как это отличается от ненависти к кому-то за их политические взгляды?" – написала Джина Карано.

Вероятно, таким образом актриса поделилась мыслями касательно осуждения Дональда Трампа за то, что он подстрекал людей к штурму Капитолия. В результате столкновений тогда погибли 5 человек, а Джо Байден осудил действия политика.

today on gina carano please shut the fuck up you goyish bitch pic.twitter.com/xZJ6uc3Yni — n ceo of bottom han solo (@skyswalkerleia) February 10, 2021

Сеть возмутили слова Джины Карано, поэтому люди создали хэштег #FireGinaCarano ("освободите Джину Карано"). К мнению американцев прислушивались кинопроизводители, которые заверили: актриса не появится ни в последующих сериях "Мандалорца", ни в любой ленте франшизы "Звездные войны".

Кроме этого, агентство UTA, которое представляло Джину Карано в Голливуде, также отказалось от сотрудничества с ней.

"Мандалорец": коротко о сериале

Это один из самых успешных сериалов по киновселенной "Звездные войны". Все события разворачиваются после падения Галактической Империи. Малыш Йода, который происходит с неизвестной расы, привлекает внимание Моффа Гидеона. Тот хочет разгадать тайну силы крохотного существа, поэтому дает охотникам задачу поймать Дитя. И только один Мандалорец становится на защиту Малыша Йоды.

Сейчас у сериала есть 2 сезона. Ожидается, что Disney+ продолжит "Мандалорец" на еще 1 сезон.

"Мандалорец": смотрите трейлер