Уже с 11 февраля в украинский прокат выйдет биографическая драма "Дэвид Боуи: История человека со звёзд". Почему стоит посмотреть фильм, как снималась лента и чего ждать зрителям от ее просмотра – эксклюзивно для 24 канала рассказал режиссер Гэбриел Рэндж.

Фильм привлек внимание как киноманов, так и меломанов. И это неудивительно, ведь Дэвид Боуи был любимцем публики на концертах и ​​в кинотеатрах. И как артист пережил один из непростых этапов своего творчества, когда поездка в США едва не обернулась творческим фиаско – зрители увидят в драме "Дэвид Боуи: История человека со звёзд".

Перед премьерой ленты 24 канал решил пообщаться с британским режиссером Габриэлем Ренджем, который рассказал много интересных и эксклюзивных фактов о фильме. В частности, как брат Дэвида Боуи влиял на его карьеру, или почему финальная сцена выступления артиста вызовет улыбку у всех представителей съемочной группы. Об этом и больше читайте в эксклюзивном интервью с талантливым Габриэлем Ренджем.

Здравствуйте, Габриэль! Рады приветствовать Вас с премьерой нового фильма "Дэвид Боуи: История человека со звёзд". Расскажите, пожалуйста, больше об этой новинке кино, ведь украинские зрители только готовятся ее смотреть в кинотеатрах.

Это фильм об этапе жизни Дэвида Боуи еще до того, как он стал знаменитым. Действие происходит в 1971 году, когда у него был всего один хит, который имел космическую странность, которая отталкивала многих людей из-за своеобразной новизны.

У Дэвида Боуи появилась возможность впервые поехать в Америку, чтобы покорить людей альбомом The Man Who Sold the World. Тур был катастрофическим, ведь он попал в США и понимал, что нет надлежащих документов, чтобы исполнить любую песню. Поэтому фильм рассказывает об этом очень коротком моменте в его жизни до того, как Дэвид Боуи получил мировую славу. Лента не о лучших хитах, которые вы знаете.

Мы вообще создали фильм без музыки Дэвида Боуи. А это значит, что на самом деле речь идет об очень определяющих моментах в его жизни, когда Дэвид просто пытался выяснить, кем он является как творец.

В западных СМИ появлялась информация, что семья Дэвида Боуи запретила использовать его музыку в фильме и не одобрила его идею. Правда ли это?

На самом деле этот скандал был полностью создан прессой. Семья Дэвида Боуи никогда не говорила ничего плохого о фильме насколько мне известно, или хотя бы не делала этого, когда проходили съемки. Единственное, его родственники отметили: если мы создаем фильм, то не можем использовать песни Дэвида Боуи. Но мы и так это знали и не планировали этого делать.

Фильмы "Рокетмен" или "Богемная рапсодия" наталкивали на мысль, что эта лента будет такой же. Но понятно, что это совсем другой проект, такой интимный фильм о вполне конкретном моменте в жизни Дэвида Боуи, а не прокрутка его крупнейших хитов.

Общеизвестно, что Вы были не только режиссером, но и сценаристом фильма "Дэвид Боуи: История человека со звёзд". Это большая редкость в мире кинематографа. Как у Вас появилась идея для написания сценария?

Я создавал еще один фильм о Дэвиде Боуи, но о другой главе его жизни. Примерно о том времени, которое он провел в Западном Берлине в 1977-м. Он жил в квартире с Игги Попом в течение года, и я написал фильм об этом. Было довольно сложно снимать ленту без использования музыки. Некоторые продюсеры в Лондоне разработали эту идею с другим сценаристом – Кристофером Беллом. Поэтому он был моим соавтором сейчас. Кристофер написал блестящий сценарий о путешествии Боуи в Америку.

Я решил двигаться дальше, но меня все же заинтересовал тот период его жизни. Знаете, у Дэвида была эта семейная история с психическими заболеваниями. У него были тети, страдающие шизофренией. Также у Боуи был брат Терри, который немного старше его и был действительно важным человеком в его жизни. Знаете, Дэвид даже брал его с собой на первые концерты, покупал ему свои первые записи. Он действительно повлиял на формирование Дэвида Боуи. Но Терри также имел эти ужасные шизофренические приступы, когда Дэвид был еще молодым.

Мне показалось это прекрасной идеей, если учитывать, насколько знаменитым является Дэвид Боуи и насколько мало людей знают об этой его главе жизни, об этой семейной истории.

Вам удалось реализовать все задуманное в этом фильме?

Что же, это были не длительные съемки, поскольку у нас было мало времени. Небольшой бюджет и ограниченное время. И как говорят: "Потребность – мать всех изобретений".

Было очень весело, потому что я реализовал свою мечту, пригласив на съемки Джонни Флинна, Марка Марона и Джена Мэлоуна, которые, как всем известно, просто блестящие актеры. Это были люди, которых я представил, когда впервые обдумывал фильм. Поэтому было большой честью работать с ними.

Знаете, малобюджетные фильмы – это всегда челлендж, когда дело доходит до графиков и бюджета.



Съемки фильма о Дэвиде Боуи / Фото Sam Coyle

Почему Джонни Флинну Вы доверили сыграть Дэвида Боуи? Были ли у Вас какие-то особые аргументы во время кастингов в пользу этого актера?

Для меня было очень важно найти, в первую очередь, музыканта, который бы сыграл эту роль. Поэтому, Джонни, прости, но это правда. Я хотел найти кого-то, кто мог бы эмоционально передать опыт старта музыкальной карьеры, когда приходилось играть в наполовину пустых залах, поехать в Америку без соответствующих документов, не зная, кто на самом деле тебя понимает. У Джонни был такой опыт, как музыканта. Вы знаете, он достиг всего сам в шоу-бизнесе, потому что также был замечательным актером. Кроме этого, Джонни Флинн является известным артистом здесь, в Великобритании.

Мне кажется, и визуально Джонни Флинн как будто копия Дэвида Боуи.

Я думаю, Дэвид Боуи был таким экстраординарным. У него был такой самобытный стиль, не уверен, что кто-то может быть на самом деле похож на него.

Для меня не так важно, чтобы кто-то имел физическое сходство с Дэвидом Боуи. Более важно понимать сущность этого еще молодого человека. У Джонни столько природной харизмы. Думаю, он чувствовал себя хорошо, когда попытался примерить длинные волосы, контактные линзы, зубные протезы и тому подобное. Очень быстро с мастерством Джонни в плане движений и т.д. забываешь, что он не совсем похож на Дэвида Боуи (смеется).



Джонни Флинн в образе Девида Боуи / Фото Paul Van Carter

Как по мне, Джонни Флинн прекрасно вжился в эту роль. Он даже написал песни к фильму "Дэвид Боуи: История человека со звёзд".

Да, он писал музыку. Имею в виду, сотрудничал с композитором по количеству партитуры. Но также Джонни написал одну песню, именно ту, которую исполнил на перформансе. В это время идея была такой, что на самом деле Дэвид Боуи выполнял немало каверов. Он перепевал хиты Джеффа Бека, которые есть в фильме, группы The Yardbirds, а также его кумира Лу Рида. Мы с Джонни решили, что он напишет песню, которую споет. И он создаст ее, как будто это трек Лу Рида, который тогда исполнял Дэвид. То есть Джонни играл Дэвида, который притворялся Лу Ридом (смеется).

Но это только одна песня, которую он написал. И опять же, это прекрасно, что музыкант играл эту роль.

Еще импровизации были у Джонни Флинна?

У фильма был четкий сценарий. Но это не значит, что не было никаких импровизаций в диалогах.

Когда Джонни сыграл Дэвида в образе Зигги, от него нужно было много импровизаций. Мы пытались представить в течении всего фильма, как сыграть человека, который сначала неуверенный в себе, а затем достигает всего того, что было у Дэвида Боуи. Было весело и замечательно наблюдать за тем, как Джонни это делает.



Джонни Флинн в роли Девида Боуи / Фото Sam Coyle

Вам пришлось рассказать историю одной из культовых фигур в мировом шоу-бизнесе. Возникали ли какие-то опасения у Вас, когда снимался фильм "Дэвид Боуи: История человека со звёзд"?

Мы снимали фильм, как известно, без доработки Дэвида Боуи, без его музыки, что для меня развязало руки. Это означало, что не было такого большого давления, которое требовало бы использования самых больших хитов артиста, или определенного количества его песен.

Я люблю музыку Дэвида Боуи, обожаю ее. Знаете, если я хочу послушать музыку, просто включаю записи выступлений Боуи. Поэтому мне не нужен был актер, который превратится в Дэвида Боуи, чтобы его музыка ожила для меня.

Я чувствовал огромную ответственность, пытаясь воспроизвести его сущность как молодого человека. Но это опять же речь идет лишь о попытке исследовать те ощущения, которые, по моему мнению, Дэвиду Боуи пришлось пережить, когда он отправился в США в 1971 году. Мой фильм – не большой проект, который имеет целью задокументировать этап его жизни.

Справедливо сказать, что, снимая фильмы о таких великих музыкантах как Элтон Джон, Фредди Меркьюри, Дэвид Боуи, есть ощущение, будто ты не можешь снять маленькую ленту о легендарном человеке. Но это возможно. Поэтому для нас важно пролить ясность, что здесь речь идет о таком отдельном моменте в его жизни, а не о всей биографии.

"Дэвид Боуи: История человека со звёзд" не будет мюзиклом, а чувственной драмой. Какую же роль в картине сыграла музыка?

Песни, которые зазвучат в фильме, – это каверы, которые выполнял Дэвид Боуи в это время. И причина, почему они будут вдохновлять или станут интересными зрителям, заключается в том, что они очень разные.

Дэвид настолько искренне играл треки, будто испытывал различные версии себя, пытался выяснить, что знают другие, как будто примерил их шляпы, чтобы убедиться, подходит ли этот стиль ему. Музыка вдохновляла.

Для меня наиболее интересным были отношения Дэвида с его сводным братом Терри и то, насколько важным он был для Боуи. А также как психическое здоровье родственника влияло на него самого. Это все было важно, поэтому мы попытались исследовать это в фильме.



Новый фильм о Дэвиде Боуи выйдет в прокат 11 февраля / Фото Paul Van Carter

Какой фрагмент из фильма Вам запомнился больше всего?

Отличный вопрос! Я думаю, наверное, это финальный концерт. У нас был плотный график и очень ограниченный бюджет, поэтому мы поехали все снимать в Канаду. В Торонто мы нашли Danforth Music Hall, который похож на старый клуб рок-н-ролла. Мы не могли себе позволить массовку на съемках, поэтому разместили объявление на странице в фейсбуке и в прессе, в котором написали: "Приходите на концерт Дэвида Боуи и наденьте одежду в стиле 1970-х" (смеется). Поэтому все эти сотни людей, которых вы увидите в фильме, это просто зрители, которые пришли на съемки. И это было очень весело.

Мы отсняли всю эту сцену за считанные 2 – 3 часа. Это было удивительно и одновременно весело.



"Дэвид Боуи: История человека со звёзд" / Фото Sam Coyle

Съемки проводились в городе Гамильтон, в часе езды от Торонто. Когда он был промышленным городом, не особо богатым. Но именно здесь сохранилась архитектура 1960 – 1970-х годов. Было важно найти такие места, которые соответствовали тому периоду в фильме.

У нас был удивительный художник-постановщик Эйдан Ларю, который уделял внимание каждому костюму. А также фантастическая костюмерша Джулия Паткос. Я в восторге от ее работы, это было замечательно.

Премьера ленты в Украине запланирована на 11 февраля. Как думаете, почему фильм "Дэвид Боуи: История человека со звёзд" должен увидеть каждый киноман?

Одна из причин, почему этот раздел жизни Дэвида Боуи интересный для меня заключается в том, что это легко забыть. Если у вас есть артист такой же популярный, как Дэвид Боуи, который, возможно, самый гениальный музыкант, который когда-либо рождался, легко забыть, что было время, когда он был еще неизвестным, когда ему было очень трудно.

Знаете, у Дэвида есть 16 неудачных синглов. После этого большинство людей забросили бы это дело, подумали бы, что музыка не для них, или же считали, что рок-карьера – не их. Но он продолжал это делать и двигался вперед несмотря на все неудачи и поражения, не зная, что его ждет какой-то прорыв.

История Дэвида Боуи вдохновляет, ведь он имел такую ​​невероятную решительность найти то признание, о котором мы знаем.

Было бы очень интересно увидеть Дэвида Боуи в настоящее время. Ведь сегодня популярность может прийти всего за сутки.

Особенно сейчас, в 2021 году, слава приходит к некоторым людям очень быстро. Популярность можно получить благодаря сети, ютуб, инстаграму. Но здесь есть возможность сделать флэшбэк в 1971 год, чтобы у молодежи не было пустых надежд, что достаточно только чего-то одного, чтобы они стали известными.

Если мы хотим извлечь урок из жизни Дэвида Боуи, на самом деле нужно поработать очень трудно, чтобы стать известным как музыкант.